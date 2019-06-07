Посольство США: письмо уральского министра – возврат в 30-е годы

В посольстве США в Москве с недоумением восприняли рекомендации Министерства образования Свердловской области отказаться от образовательных программ с участием американских дипломатов и лекторов.

В американской дипломатической миссии не могут понять, как образованный человек в 21-м веке мог написать, что курс писательского мастерства и курс разговорного английского языка имеют разрушительный характер для общественно-политической жизни в России. "Это звучит как слова, которые могли быть написаны в 30-е годы прошлого века", – сказал Интерфаксу заместитель посла США в России Энтони Годфри. Подобные программы пользуются огромной популярностью у жителей Екатеринбурга и Свердловской области и помогают укреплять связи между американцами и россиянами, добавил американский дипломат.

Накануне СМИ в Екатеринбурге распространили скриншот письма регионального министра образования Юрия Биктуганова, в котором вузам и колледжам рекомендуется отказаться от мероприятий с американским участием. По мнению министра, такие проекты, как "День юного дипломата", "Курс разговорного английского языка" и "Курс писательского мастерства Great Writing Project", "имеют деструктивный характер для общественно-политической жизни нашей страны".