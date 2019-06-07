"Кристально чистое зло". Журналисты о задержании Ивана Голунова

Задержание по подозрению в сбыте наркотиков специального корреспондента "Медузы" Ивана Голунова вызвало в соцсетях колоссальный всплеск возмущения. Голунов утверждает, что в полиции его избили, а наркотики были ему подброшены. Большинство его коллеги-журналистов уверены, что никаким "сбытом наркотиков" Голунов не занимался, а его арест по дороге на встречу с источником информации - явная попытка помешать ему провести очередное резонансное расследование, которыми он был знаменит.

​Илья Жегулев

Мир никогда не будет прежним.

Ваню Голунова задержали, подкинули наркотики, избили, и ему светит срок от 10 до 20 лет за покушение на сбыт. Человек филигранно относящийся к закону, его соблюдению.

Как я слышал, последнее, над чем он работал - расследование о том, как ФСБ крышует могильный бизнес.

Это меня арестовали, это нам подкинули наркотики, это нас вот таким образом учат как писать и как не писать расследования.

Иван Давыдов

Вы наверняка читали его и понимаете, что мэрии он - поперек горла.

Илья Яшин

Корреспондент Медузы Иван Голунов, задержанный по подозрению "в сбыте наркотиков", известен статьями о коррупции в ЖКХ Москвы. Именно он раскопал, что за бордюры бюджет платит в 2 раза больше и на этом обогащается вице-мэр Бирюков. А теперь у журналиста "нашли" пакетик с порошком.

Роман Могучий

Иван Голунов — один из лучших расследователей в стране. Вскрыл тему с мусорными полигонами. Пишет регулярно про московские закупки. Писал про похоронный бизнес. Самые адские коррупционные темы. Его задержание — очевидное желание заткнуть расследовательскую журналистику и ничего больше. Свободу Ивану Голунову.

Илья Красильщик

Ваня Голунов делает то, что не делает больше никто — он последовательно с невероятным погружением разбирается в том, как устроена Москва во всех ее проявлениях. Кажется, он знает вообще всё. Ваню боятся, а Ваня как будто не боится никого. Ваня не боится даже лезть в такие расстрельные темы как похоронный бизнес и микрофинансовые организации. Я никогда не понимал, как у него это получается, не понимал, как он не боится. Теперь Ване подбросили наркоту, 14 часов не давали адвоката и избили. Хочется сказать, что тварей накажут, а Вани все будет хорошо, но мы не в такой стране живем. И все равно я хочу верить, что тварей накажут, а у Вани все будет хорошо, потому что иначе непонятно как жить и какое-то абсолютное отчаяние. Ваня, дорогой, держись.

Елизавета Осетинская

Чудовищная новость про задержание Ивана Голунова. По беспределу, с применением физического насилия. Это абсолютный тотальный беспредел. Знаю Ивана примерно лет 20 - еще с Ведомостей, позже Иван работал у нас в РБК и был и остается одним из лучших журналистов расследователей в России. Очевидно, что всему виной профессиональная деятельность. Все, чье слово имеет здесь хоть какое-то, значение, должны требовать его освобождения. Максимальный репост

Митя Алешковский

Уверен на 100%, что это связано с его профессиональной деятельностью. Уверен, что Ивану необходима общественная поддержка. Уверен, что оставшимся в России журналистам и изданиями необходимо объединиться прямо сейчас и выразить свой публичный протест.

Задержание Голунова для журналистики такой же шок, как задержание Калви для экономики. И в любом случае это задержание очень вредно для России.

Свободу Ивану Голунову!

Страдающее средневековье

Сегодня: находишь 9 пентхаусов у родственников вице-мэра Москвы.

Завтра: у тебя находят наркоту

Тимур Олевский

Это главное, что надо понимать про Ваню Голунова. Его расследования действительно опасные и значимые

Юрий Сапрыкин

Иван — который никогда не бил кулаком в грудь, мол, я за правду, зато умел эту правду находить, методично раскапывая, что творится в самых темных финансовых углах московского управления и бизнеса. И то, что его за эту правду закрывают, гораздо более дико, чем все остальное. ЗРЯ ВЫ ЭТО ВСЁ, вот что.

Ксения Лученко

Все пишут, что Ваня Голунов - лучший журналист-расследователь. Это действительно так, было бы даже странно с этим спорить. Так тщательно и твёрдо вообще никто больше в этой стране не работает. И ясно, что причина в его работе. Но Ваня - очень хороший человек. До чудесного хороший. Тёплый, добрый, честный. Идеальный. И когда я представляю, что его бьют... Не говоря уж обо всём остальном. По мне так это хуже дела Серебренникова, хуже всего вообще. Кристально чистое зло.

Николай Кононов

Иван Голунов — один из лучших оставшихся в русской журналистике расследователей. Вчера его взяли, вменив производство и сбыт наркотиков; по словам адвоката, били в полиции. Случай выходит за пределы ремесленного контекста (хотя, конечно, эта сторона произошедшего важна: в последнее время Ваня раскрыл много жульничества со стороны московских властей). Например, неделю назад менты так же скрутили и мучали фермера Георгия Афанасьева, и хотя за него заступился вышестоящий мент в чине губернатора, этот и все бесконечные кейсы с пытками и вымогательством буквально вопиют: какие ещё розовые очки требуется разбить, чтобы понять, что полицейский беспредел — не отдельная опухоль, которая лечится реформой, а силовая база власти, нежно оберегаемый ею краеугольный камень. Именно поэтому здесь ничего не растёт, а что выросло вопреки, прямо или косвенно национализируется. Но это уже другой разговор, а пока свободу Ивану Голунову!

Женская власть

Это <ад> и беспредел, вот она - судьба настоящего честного журналиста в России, который просто делает свою работу (а не помогает пропагандистам стряпать липовые дела, как делают сейчас мордорские лживые каналы)

Кирилл Лятс

Ивана Голунова следует немедленно освободить!

Илья Барабанов

Свободу Ивану. В голове не укладывается этот беспредел.

Олег Пшеничный

Свободу Ивану Голунову!

Оборотней в погонах - под суд.

Некоторые комментаторы предполагают, что наркотики у журналиста найти вполне могли.

Юрий Юрьев

Какая вероятность, что менты подбросили наркотики? Очень высокая. Какая вероятность, что Иван потребляет спиды, соли и пр. и его взяли со свежим пакетом (соответствующему "покушение на сбыт") мефедрона? Очень высокая. Тема скользкая (если ты не его близкий друг и готов голову положить, что он этим не увлекается), учитывая запредельный уровень потребления подобных наркотиков во всех слоях общества, простоту и "безопасность" их приобретения в любом населённом пункте России с населением выше 10 тыс. человек.

Однако в том, что Голунов наркотиками не торговал, не употреблял их и не мог расхаживать с ними по Москве, не сомневаются его многочисленные друзья и знакомые. Обстоятельства задержания журналиста - в частности, то, что полицейские отказались сделать смывы с рук, ногтей и рюкзака, которые могли бы доказать, прикасался ли Голунов к наркотикам - тоже не говорят в пользу полиции. Более того, фото МВД к новости о задержании Голунова, на которых можно увидеть наркотики и оборудование для их изготовления, сделаны, по словам друзей, где угодно, только не у него в квартире.

Александр Баунов

Мы не просто знакомы, а близкие друзья с Иван Голунов с 2004 года. Большую часть этого времени он даже не пил вина, потому что, как сам говорил, не любил измененных состояний сознания. Потом, так и быть, снизошел до французского красного в абсолютно рафинированном средиземноморском варианте потребления. Весь мой долгий опыт общения говорит о том, что ни в счастливые, ни в трудные моменты он не нуждается и не может нуждаться в стимулирующих веществах. Они для него, как и для меня, абсолютно за горизонтом существования в любой форме, и слава Богу. А не слава Богу, что их подбрасывают журналисту, который занимается расследованиями госзакупок и непрозрачных бизнесов, вроде фальшивых медицинских услуг. И еще, кроме прошлых публикаций, которые легко найти, очень важно знать, чем он занимался сейчас. Остановить будущую публикацию иногда больше резона, чем мстить за прошлую, хотя и такое бывает. Все это происходит в Москве, и городским властям, с которыми Иван регулярно общался, нужно показать, что им не безразлична безопасность известного журналиста, который работает в их городе. У них есть особенные причины о ней заботиться. На днях я поздравлял адвокатское сообщество. Теперь ему настало время потрудиться и начать как можно быстрее.

Александр Уржанов

Я знаю Ваню семь лет, вместе с ним мы делали программу «Парфёнов». А ещё он мой хороший товарищ и сосед. Я кристально ясно понимаю, что у него не могло быть никаких наркотиков, тем более мефедрона — клубно-тусерской фигни: подозреваю, на дискотеке Ваня последний раз был в школе. Сейчас сливные бачки публикуют фотки каких-то свёртков и пишут, что дома у Ивана была нарколаборатория. Так вот, дом у Ивана — метров тридцать квадратных с советской вентиляцией и картонными стенками. Я в нём был много раз. Это не фотки оттуда, там нет таких полок и всего остального — это левые фотки какого-то подвала.

Это заказ, Ваню нужно немедленно отпустить, но мы знаем, что система у нас обратного хода не даёт.

Поэтому вот что. В отличие от многих расследователей, Ваня сумел наладить прямые контакты с кучей больших московских чиновников (Бирюков, Ликсутов, ю нейм ит). И я им сегодня хочу сказать: вы знаете ванино имя. Вы видели, как он работает с вами как с ньюсмейкерами и знаете его реальную репутацию. У вас есть вес и влияние. И я хочу, чтобы вы знали, что Иван в беде.

Многие из вас тоже знакомы с ними через одно-два рукопожатия. Давайте сделаем так, чтобы это до них дошло.

Леонид Бершидский

Я работал с Голуновым и никогда не видел и не слышал, чтобы он что-то употреблял (редакторы обычно в курсе таких дел, и нельзя сказать, чтобы я был наивен по части веществ). Знаю его как воздержанного человека, для которого главный стимулятор -- любопытство. Оно-то, собственно, и наказуемо в России.

Александр Коновалов

Какова, на ваш взгляд, вероятность того, что он, прекрасно осознавая то, что вследствие своей деятельности находится под неустанным наблюдением, прослушкой и т.д., причем так, что специальный человек разве что <дерьмо> из его унитаза не анализирует после смыва, будет хранить дома "сверток, три пакета и весы"?

Ксения Ларина

Ивана задержали грубо и нагло, не разрешали ему звонить ни адвокату, ни близким, применяли физическое насилие.

Иван Голунов один из лучших журналистов-расследователей. Последнее время активно занимался расследованиями коррупционных схем и цепочек в структурах московской мэрии.

Никогда не поверю в то, что журналист, занимающийся расследованиями коррупции власти, будет гулять по столице с наркотой в кармане. Чушь и провокация. И вы не верьте.

Павел Аксенов

- Голунов ведёт несколько серьёзных расследований, ему уже поступали угрозы. Он идёт на интервью, в центре Москвы. И берёт с собой пять пакетов наркотиков, из которых один тянет на срок?

- Он ведёт резонансное и опасное для него расследование, и работает в квартире, где фасует наркотики по пакетам?

Если бы это было правдой, следователи должны были бы сто раз подстраховаться, сделать сто дополнительных экспертиз, но они забивают на элементарные проверки.

Подбрасывание наркотиков давно стало в России одним из наиболее распространенных методов расправы с неугодными, указывают комментаторы.

Григорий Юдин

Когда меня спрашивают об именах лучших российских журналистов, я всегда называю его имя. Это именно благодаря Голунову мы знаем о фантастических масштабах воровства на московском благоустройстве - он их тщательно документирует и регулярно обновляет информацию.

И учитывая, что речь идёт о лучшем российском журналисте, причём именно журналисте-расследователе, у которого по определению множество врагов в кабинетах - я бы исходил из того, что и остальные пункты верны, если не будет неопровержимо доказано обратное.

Статью 228 в России можно пришить любому. Ещё раз: ЛЮ-БО-МУ.

Остап Кармоди

Не понимаю, зачем в России вообще нужен УК, если любого человека можно арестовать за подброшенные наркотики.

Объявили бы уже официальный правовой беспредел - сэкономили бы всем время, деньги и усилия.

Андрей Шипилов

Помню, это еще в Мордоре было, в конце второго срока Путина, попал я в качестве журналиста на один судебный процесс.

Судили двух гаишников. Попали эти два пацана по глупости, они крышевали "подставлял", а те "подставили" на дороге не того дачника, тестя какого депутата. Замели сразу всех, и "подставлял" и тех, кто их крышевал.

Было отягчающее обстоятельство. Когда гаишников брали, у них нашли наркоту. Ну то есть реально она при них была, по настоящему.

На суде они не отрицали, что при них была наркота, но отрицали, что потребляли ее или торговали ею.

-- Тогда с какой целью вы держали наркотики при себе? -- спрашивает их судья.

-- Ну мало ли, -- отвечает гаишник, -- вдруг кому-то подкинуть надо было бы.

Я -- обалдел. Думал, сейчас весь состав суда и прокурор ахнут, выпадут в осадок.

Но ничего не произошло. Объяснение было спокойно принято в качестве вполне разумного объяснения, запротоколировано и процесс пошел своим чередом дальше.

Екатерина Винокурова

...Про то, как «ловят» с наркотиками рассказываю историю в поддержку Голунова (какой сбыт, вы вообще о чем).

Половина двенадцатого ночи, метро Черкизовская. Еду из Театра Фоменко, выхожу с МЦК «Локомотив», вызываю такси, чтобы не брести в длинном платье и шубе по сугробам в темноте.

Подходит полиция. Требуют документы. Я им объясняю, что они не имеют права спрашивать у меня документы просто так. Объясняю, что я журналист и знаю законы.

В ответ:

- А мы сейчас придумаем, в каком административном преступлении Вас подозреваем, Вы нервная что-то.

Решаю не связываться(зря!), даю паспорт. Паспорт переписывают(!).

- Пройдемте в дежурку, составлю рапорт, что мы у Вас проверили документы.

Тут у меня запоздало щелкает: именно так начинается большинство историй про найденную наркоту и вымогательство денег в дежурке. Никаких рапортов и никаких пройдемте по должностным инструкциям у них нет.

Звоню при них адвокату. Далее, наконец, соображаю позвонить на горячую линию МВД, сообщаю жетоны и все данные. Мне повезло, с недовольным видом мне вернули паспорт и отпустили.

А могли бы и подбросить.

Александр Черных

Вчера силовики пытали подозреваемых «где-то далеко на Кавказе» - сегодня пытают по всей стране

Вчера наркотики подбрасывали «где-то далеко на Кавказе» журналисту Желауди Гериеву и правозащитнику Оюбу Титиеву - сегодня их «находят» у журналиста-расследователя в центре Москвы

Иван Преображенский

Я же говорил, что Чечня давно уже в Москве и не так велика разница :(

Анастасия Кириленко

Когда наркотики нашли у Желауди Гериева (Кавказский узел), широкая общественность не знала. Ну вот, продолжают находить. Что ни журналист или антикоррупционный активист - то наркоторговец или педофил. И только если вы храните 400 кг в посольстве под иммунитетом, или находитесь на прямой связи с руководством ОПГ, будучи замглавы ФСКН, вы уважаемые люди. Сатанинский оскал

Дмитрий Гудков

...Нельзя ни на секунду представить, что журналист, идущий на встречу с информатором, будет беспечен. Или что полиция вдруг, случайно выцепит его в этот момент.

А вот провокацию представить можно и нужно: не в первый раз, достаточно вспомнить шитое белыми нитками дело Оюба Титиева. Вчера - Чечня, где-то очень далеко. Сегодня - Москва, рядом с нами.

Так всегда и происходит: раковая опухоль дает метастазы, пока мы успокаиваем себя, что нас это не коснется. А теперь - эта история про любого из нас, потому что власть не боится ни СМИ, ни политиков - никого. Тупая расправа.

И особенно показательна она накануне выборов в Мосгордуму. Слишком много Иван писал о темных делах местных чиновников, чтобы не видеть связи.

Я готов выступить поручителем за Ивана Голунова и оказать любую возможную помощь. Призываю все политические силы города поступить так же: это в общих интересах.

Издатель "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор издания Иван Колпаков выпустили совместное заявление:

Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен. Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого. «Медуза» будет изучать каждое действие следователей по делу Голунова. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню — и сделаем эту информацию публичной. Мы будем защищать своего журналиста всеми доступными способами.

Галина Тимченко

Такая вот у нас беда. Ваня чистый, честный, лучший. Ему угрожали и привели угрозу в исполнение. Будем бороться.

ПОСТПРАВДА

Всегда публично сообщайте о тех угрозах которые к вам поступают в связи с профессиональной деятельностью. До того, как случилось что-то непоправимое. Возьмите за правило. С журналистом Иваном Голуновым непоправимое случилось.

Многие жалуются на охватывающее их чувство отчаяния - и в то же время принимают меры для того, чтобы придать делу как можно большую огласку, и призывают к этому других.

Роман Попков

Помню, мы в подкасте с Женей Левковичем разговаривали про то, какими же хорошим тоном в тусовке стало ухмыляться над «демшизовой» фразой «новый 37-й год». Левкович сказал: а вот чем дело Насти Шевченко отличается от дел 37 года? По части обоснованности обвинений, правового произвола и вообще по шкале безумия? Да ничем вообще! Просто вот ничем не отличается дело об участии в «нежелательной организации» от дел по антисоветской деятельности и контрреволюционной пропаганде.



Ну и Голунов сейчас. А чем его дело отличается от дел конца 30-х? Мейерхольд был японский шпион, а Голунов держал нарколабораторию. В чем разница-то по шкале безумия? Да ровно ни в чем. И вот это ощущение, что следующим запросто будешь ты, завтра уже ты будешь шпионом, госизменником, наркоторговцем – оно же ровно из конца 30-х. В Москве сейчас дикая жара, но изученный недавно Юрием Дудем колымский холод – он рядом с нами, бок о бок с этой жарой.



Кстати, если мусора будут настаивать на массовом производстве с целью сбыта – то и сроки грозят уже вполне сталинские, колымские. Можете продолжать криво ухмыляться над Гранями.ру, «Форумом свободной России» или кого вы там еще считаете демшизой.

Ольга Бешлей

Медуза сообщает, что Ивана Голунова били при задержании и в полиции. У него отказались взять материалы на экспертизу по наркотикам. Ему не дали позвонить и вызвать адвоката. Все это — в 2019-м году, в похорошевшей при Собянине Москве.

Иван Голунов писал о коррупции в этом городе.

Самое ужасное по истории с Голуновым: они никого не отпускают. Даже историк Юрий Дмитриев до сих пор в тюрьме, а что только не делали. Это не значит, что не надо бороться. Надо и ещё как. И ещё яростнее, чем прежде.

Но, Господи, сколько отчаяния умножает режим с каждым днём.

Павел Каныгин

В Москве задержали нашего коллегу Ивана Голунова и якобы нашли у него какие-то свертки с порошком.

Знаю Ваню как потрясающего щепетильного журналиста-расследователя. Случившееся похоже на адскую провокацию. Не просто потому что я верю Ивану, а и потому что быть порядочным журналистом и заниматься расследованиями в России - это чрезвычайный непредсказуемый риск.

Сообщество, конечно, должно отозваться максимальным протестом против этой выходки силовиков. Ивана надо вырвать из их оборзевших лап.

Мария Эйсмонт

Важно. Нам нельзя не отреагировать. Все, кто знает Ивана, убеждены - это месть за его расследования

Антон Красовский

Про ужас, который творится, ничего даже сказать не получается. Ад. Будем стараться как-то помочь. Хоть чем-то.

Анна Качкаева

Про Ивана сейчас нужно громко! Очень. Все мои друзья, с ним близко знакомые, все уважаемые мной коллеги, в том числе мои замечательные некогда студенты, говорят однозначно - это не про наркотики.

Илья Клишин

Дорогие коллеги-журналисты! С задержанием Вани Голунова мы официально перешли на новый уровень ада, и теперь вообще ни у кого нет возможности оставаться в стороне. Если мы с вами не вытащим Ваню сегодня, завтра «пакетик» «мефедрона» найдётся у каждого из нас

Владимир Осечкин

Иван один из наиболее компетентных журналистов-расследователей. Прямо сейчас готовим заявления в СК и новому прокурору Москвы по факту превышения должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. Кошмарная реальность в России, siloviki творят что хотят.

Ира Малкова

Все журналисты на ПМЭФ - рассказывайте и задавайте вопросы Собянину, Белоусову, Пескову и пр. про задержание Голунова, добивайтесь комментариев, что они возьмут это на личный контроль.

Попытка взять комментарий у Собянина пока успехом не увенчалась.