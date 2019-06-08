В Амстердаме состоялась премьера "Хроники текущих событий"

В Амстердаме на Голландском фестивале состоялась премьера спектакля-концерта «Хроника текущих событий», посвященного столетию композитора Мечислава Вайнберга. Идея постановки принадлежит скрипачу Гидону Кремеру, куратором проекта стал Кирилл Серебренников, режиссером — Валерий Печейкин, видеокомпозицию создал Артем Фирсанов.
Гидон Кремер назвал постановку «Хроникой текущих событий» в честь правозащитного бюллетеня, который советские диссиденты издавали в 1968-1983 годах и распространяли нелегально. В интервью Радио Свобода Кремер сказал, что был читателем «Хроники», и, хотя концерт не имеет прямого отношения к событиям тех лет, музыка Вайнберга – это дань всему 20-му веку, с его болью и потерями, жестокостью и надеждой на будущее.
Режиссер Валерий Печейкин говорит, что музыка Вайнберга похожа на сновидение, и именно так был построен видеоряд спектакля-концерта.
Кирилл Серебренников не смог приехать на премьеру. После освобождения из-под домашнего ареста он находится под подпиской о невыезде. Гидон Кремер напоминает, что, хотя формально дело "Седьмой студии" возбуждено по экономическим причинам, многие считают, что это "попытка заставить художника замолчать".
Точно так же обречен на молчание был Мечислав Вайнберг, музыка которого в советские времена исполнялась редко. Камерный ансамбль Kremerata Baltica включил в программу произведения Вайнберга, объединенные в 4 цикла с эпиграфами из стихотворения Юлиана Тувима. «Хроника текущих событий» в 2019 году будет представлена в Берлине, Гамбурге, Франкфурте и других городах Европы.
- Хроника текущих событий — первый в СССР неподцензурный правозащитный информационный бюллетень, сообщавший о репрессиях против инакомыслящих. С 1968 по 1983 год вышло 63 машинописных выпуска «Хроники». Её редакторы подвергались репрессиям со стороны КГБ.
- Композитор Мечислав Вайнберг (1919—1996) был арестован в 1953 году в разгар антисемитской кампании и обвинен в заговоре с целью создания Еврейской республики в Крыму. Ему был вынесен смертный приговор. Дмитрий Шостакович написал личное прошение на имя Лаврентия Берии с просьбой о помиловании Вайнберга. После смерти Сталина Вайнберг был освобожден и впоследствии реабилитирован. Авторству Вайнберга принадлежит 22 симфонии, 17 струнных квартетов, 7 опер, 6 концертов, 3 балета, 30 сонат, более чем 200 песен, а также 60 музыкальных композиций к фильмам, театральным и цирковым постановкам. При жизни композитора его сочинения исполнялись редко, широкая публика знала его как автора музыки к мультфильмам "Винни-Пух" и "Каникулы Бонифация". Гидон Кремер и ансамбль Kremerata Baltica выпустили несколько дисков с произведениями композитора.
- Руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, генеральный директор компании Юрий Итин, бухгалтер Нина Масляева и бывший директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софья Апфельбаум обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, выделенных на театральный проект. Все обвиняемые, кроме Масляевой, отрицают свою вину. Серебренников назвал обвинения «абсурдными и шизофреническими». 2 августа 2017 года режиссер был задержан во время съемок фильма “Лето” и помещен под домашний арест. 8 апреля 2019 года фигурантам дела изменили меру пресечения – Кириллу Серебренникову назначили подписку о невыезде. Дело «Седьмой студии» продолжается.
- Основанный в 1947 году Голландский фестиваль (Holland Festival) – крупнейший в стране фестиваль искусств. В фокусе программы 2019 года – творчество композитора Карлхайнца Штокхаузена и художника Уильяма Кентриджа.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.