В Амстердаме состоялась премьера "Хроники текущих событий"

В Амстердаме на Голландском фестивале состоялась премьера спектакля-концерта «Хроника текущих событий», посвященного столетию композитора Мечислава Вайнберга. Идея постановки принадлежит скрипачу Гидону Кремеру, куратором проекта стал Кирилл Серебренников, режиссером — Валерий Печейкин, видеокомпозицию создал Артем Фирсанов.

Гидон Кремер назвал постановку «Хроникой текущих событий» в честь правозащитного бюллетеня, который советские диссиденты издавали в 1968-1983 годах и распространяли нелегально. В интервью Радио Свобода Кремер сказал, что был читателем «Хроники», и, хотя концерт не имеет прямого отношения к событиям тех лет, музыка Вайнберга – это дань всему 20-му веку, с его болью и потерями, жестокостью и надеждой на будущее.

Режиссер Валерий Печейкин говорит, что музыка Вайнберга похожа на сновидение, и именно так был построен видеоряд спектакля-концерта.

Кирилл Серебренников не смог приехать на премьеру. После освобождения из-под домашнего ареста он находится под подпиской о невыезде. Гидон Кремер напоминает, что, хотя формально дело "Седьмой студии" возбуждено по экономическим причинам, многие считают, что это "попытка заставить художника замолчать".

Точно так же обречен на молчание был Мечислав Вайнберг, музыка которого в советские времена исполнялась редко. Камерный ансамбль Kremerata Baltica включил в программу произведения Вайнберга, объединенные в 4 цикла с эпиграфами из стихотворения Юлиана Тувима. «Хроника текущих событий» в 2019 году будет представлена в Берлине, Гамбурге, Франкфурте и других городах Европы.