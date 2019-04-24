В Берлине покажут "Декамерон" в постановке Кирилла Серебренникова

Немецкий театр в Берлине весной 2020 года покажет спектакль "Декамерон" в постановке Кирилла Серебренникова. Первоначально премьера была запланирована на май 2018 года, но её отложили из-за того, что режиссёр находился под домашним арестом по делу "Седьмой студии".
В театре заявили, что репетиции могут начаться в январе 2020 года при условии, что Серебренникову к этому времени разрешат покидать Россию, передаёт "Немецкая волна". Премьера спектакля по новеллам Джованни Боккаччо намечена на 8 марта 2020 года.
8 апреля Московский городской суд изменил меру пресечения Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде. Вместе с режиссёром из-под домашнего ареста были освобождены продюсер Юрий Итин и бывший сотрудник Министерства культуры России Софья Апфельбаум.
Серебренников находился под домашним арестом с 23 августа 2017 года. Он продолжал работать, закончив удостоившийся множества наград фильм "Лето" о молодом Викторе Цое, а также поставив оперу "Набукко", которую в марте показали в Гамбурге.
- Режиссёр Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, генеральный директор компании Юрий Итин и бывший директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софья Апфельбаум обвиняются в хищении 133 из 216 млн рублей, выделенных на театральный проект "Платформа" в 2011–2014 гг.
- Дело главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой было выделено в отдельное производство, а недавно его вернули в прокуратуру.
- Все обвиняемые, кроме Масляевой, свою вину отрицают и считают уголовное дело сфабрикованным. Деятели культуры в России и десятках стран мира неоднократно требовали освободить Кирилла Серебренникова и его коллег.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.