В Берлине покажут "Декамерон" в постановке Кирилла Серебренникова

Немецкий театр в Берлине весной 2020 года покажет спектакль "Декамерон" в постановке Кирилла Серебренникова. Первоначально премьера была запланирована на май 2018 года, но её отложили из-за того, что режиссёр находился под домашним арестом по делу "Седьмой студии".

В театре заявили, что репетиции могут начаться в январе 2020 года при условии, что Серебренникову к этому времени разрешат покидать Россию, передаёт "Немецкая волна". Премьера спектакля по новеллам Джованни Боккаччо намечена на 8 марта 2020 года.

8 апреля Московский городской суд изменил меру пресечения Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде. Вместе с режиссёром из-под домашнего ареста были освобождены продюсер Юрий Итин и бывший сотрудник Министерства культуры России Софья Апфельбаум.

Серебренников находился под домашним арестом с 23 августа 2017 года. Он продолжал работать, закончив удостоившийся множества наград фильм "Лето" о молодом Викторе Цое, а также поставив оперу "Набукко", которую в марте показали в Гамбурге.