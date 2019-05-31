Forbes сообщил о новом подозреваемом в деле "Седьмой студии"

Предприниматель из Санкт-Петербурга Валерий Синельников, бывший свидетелем по делу "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, стал подозреваемым по тому же делу. Об этом пишет русская версия журнала Forbes.

Как рассказывают собеседники издания, бизнесмена обвиняют в незаконном обналичивании денег. На суде он рассказывал, что заключал фиктивные договоры со студией и обналичивал их за комиссию в 9 процентов. Следствие увидело в его действиях состав преступления по статье УК о незаконной банковской деятельности.

По данным издания, предприниматель уже был на допросах у следователей и признал вину, но официального обвинения ему пока не предъявлено. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Сам он обсуждать эту тему в разговоре с Forbes отказался. "Я никогда не общался ни с кем [из представителей СМИ] как свидетель и тем более не буду как подозреваемый, спасибо, извините", – заявил Синельников.

Руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, генеральный директор компании Юрий Итин, главный бухгалтер Нина Масляева и бывший директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софья Апфельбаум обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, выделенных на театральный проект. Все обвиняемые, кроме Масляевой, отрицают свою вину.