Президент России Владимир Путин интересовал пользователей Рунета меньше задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова в поисковых запросах Google. На это обратило внимание издание "Открытие медиа".

В пятницу Путин выступал на важнейшем для чиновников Петербургском международном экономическом форуме, а полиция сообщила о задержании Голунова по подозрению в распространении наркотиков.

Информацией по запросу о журналисте интересовались более 20 тысяч человек. Российский президент интересовал их гораздо меньше.

"Можно без преувеличения сказать, что задержание Голунова испортило Владимиру Путину и [председателю Китая] Си Цзиньпину главный день форума", — пишет издание The Bell.

Кто такой Иван Голунов

Голунов — автор резонансных текстов о закупках в московском правительстве, похоронном и мусорном бизнесе. Благодаря его расследованиям стали известны планы мэрии Москвы вывозить мусор в регионы России, его публикации позволили отменить тендеры на госзакупки на миллиарды рублей.

Петиция в поддержу журналиста собрала более 10 тысяч подписей, около четырех тысяч человек оставили свои подписи под аналогичным открытым письмом журналистов, в поддержку Голунова высказались рэперы Oxxxymiron (Мирон Фёдоров) и Птаха (Давид Нургалиев), журналисты Леонид Парфёнов, Ксения Собчак и Юрий Дудь, пикеты прошли в городах России, Вашингтоне и Лондоне, и продолжаются у здания ГУВД Москвы на Петровке, 38.