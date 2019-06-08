Зеленский помиловал 72-летнего украинца из списка на обмен с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 72-летнего Вячеслава Высоцкого, осуждённого за шпионаж в пользу неназванной страны. Ранее он был включён в список людей, которых Киев предлагал обменять на украинцев, осуждённых в России и судами аннексированного Крыма.

О помиловании Высоцкого ранее первым сообщил украинский портал "Обозреватель", однако эта новость была удалена с сайта. Подтвердить её удалось телеканалу "Настоящее время", он ссылается на источник в Министерстве юстиции.

72-летний русский с украинским паспортом Высоцкий был приговорён судом в Киеве к 12 годам лишения свободы за государственную измену — шпионаж в пользу неназванной страны. Состав его преступления не раскрывается.

6 июня назначенный спецпредставителем Зеленского в Трёхсторонней контактной группе по мирному процессу на востоке Украины второй президент страны Леонид Кучма заявил, что обсуждал вопрос об обмене заключёнными между двумя странами. "Должны быть первые шаги с двух сторон", — заявил тогда он, его цитировало агентство УНН.