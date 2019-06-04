Зеленский в Брюсселе подтвердил готовность к переговорам с Россией

С визитом в Брюссель прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время пресс-конференции Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией по поводу конфликта в Донбассе. Президент также подтвердил приверженность Украины к выполнению минских договорённостей.

Он уточнил, что на заседание трёхсторонней контактной группы в Минске Киев отправит в том числе начальника Генштаба Украины Руслана Хомчука. Накануне стало известно о том, что украинскую делегацию возглавит бывший президент Украины Леонид Кучма.

Ранее днём Зеленский заявил, что переговоры в Брюсселе затронут прежде всего ситуацию на Востоке Украины. "Мои разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса – как мы будем вместе давить на агрессора?" – написал в фейсбуке президент Украины.

В свою очередь Йенс Стольтенберг заявил, что НАТО не исключает принятия в будущем решения о вступлении Украины в союз. При этом он отметил, что для этого Киеву нужно будет провести реформы, чтобы соответствовать стандартам Североатлантического союза.