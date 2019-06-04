Зеленский в Брюсселе подтвердил готовность к переговорам с Россией

С визитом в Брюссель прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время пресс-конференции Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией по поводу конфликта в Донбассе. Президент также подтвердил приверженность Украины к выполнению минских договорённостей.
Он уточнил, что на заседание трёхсторонней контактной группы в Минске Киев отправит в том числе начальника Генштаба Украины Руслана Хомчука. Накануне стало известно о том, что украинскую делегацию возглавит бывший президент Украины Леонид Кучма.
Ранее днём Зеленский заявил, что переговоры в Брюсселе затронут прежде всего ситуацию на Востоке Украины. "Мои разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса – как мы будем вместе давить на агрессора?" – написал в фейсбуке президент Украины.
В свою очередь Йенс Стольтенберг заявил, что НАТО не исключает принятия в будущем решения о вступлении Украины в союз. При этом он отметил, что для этого Киеву нужно будет провести реформы, чтобы соответствовать стандартам Североатлантического союза.
- Владимир Зеленский прибыл в Брюссель 4 июня, это стало его первой зарубежной поездкой в качестве президента Украины. У президента запланированы встречи с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главой Европейского совета Дональдом Туском.
- В среду, 5 июня, пройдет заседание Трёхсторонней контактной группы в Минске, призванной урегулировать конфликт в Донбассе. С 2014 по 2018 год украинскую делегацию возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. После прихода во власть Владимир Зеленский отменил решение бывшего президента Украины Петра Порошенко об отстранении Кучмы от переговоров.
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