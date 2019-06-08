Ивану Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков

Журналисту "Медузы" Ивану Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщил руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков со ссылкой на текст постановления о привлечении Голунова в качестве обвиняемого.

Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Иван Голунов отвергает обвинения. В беседе с членом Общественной наблюдательной комиссии он заявил, что получал угрозы за две недели до своего задержания. Журналист настаивает, что ему подбросили запрещённые вещества.

После задержания Голунова ряд СМИ и пользователи социальных сетей подвергли резкой критике МВД. Поводом послужили заявления об избиении журналиста, а также фотографии, которые, по утверждению ведомства, следователи сделали при обыске в его квартире. Восемь из девяти снимков оказались из другого места, и в МВД это в итоге признали. При этом в ведомстве настаивают, что журналиста не избивали при задержании.

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