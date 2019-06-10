В Москве 12 июня запланирован марш за свободу Ивана Голунова

В Москве 12 июня всем неравнодушным предлагают выйти на марш за свободу находящегося под домашним арестом корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Участники акции будут нести в руках газеты со статьями журналиста. Согласовывать марш организаторы не будут, говорится на странице мероприятия в Фейсбуке.
Помимо освобождения Голунова инициаторы акции - журналисты ряда российских изданий - намерены потребовать закрыть дело и наказать тех, кто, по их утверждениям, подбросил Голунову наркотики, сфабриковал и заказал уголовное преследование журналиста-расследователя.
10 июня три главные деловые газеты России "Ведомости", "Коммерсантъ" и РБК впервые вышли с одинаковой первой полосой в поддержку Ивана Голунова. На обложке написано "Я/Мы Иван Голунов".
"Я/Мы Иван Голунов" – аналогия французского лозунга "Je suis Charlie" (Я – Шарли), который использовали люди по всему миру как символ осуждения после убийства 12 сотрудников редакции сатирического издания Charlie Hebdo в 2015 году.
- Журналист "Медузы" Иван Голунов был задержан днём 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Он утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. Уголовное преследование в отношении себя он связывает с расследованиемо похоронном бизнесе, которое он должен был опубликовать со дня на день. Одними из действующих лиц расследования являются высокопоставленные сотрудники ФСБ.
- Тест Голунова на наркотики оказался отрицательным. Об этом сообщил главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели"на канале Россия 1. Исследования проводились в химико-токсикологической лаборатории различными методами, уточнил он. Результаты такого анализа имеют юридическую силу, подчеркнул Брюн.
- Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ и в контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста
- Следствие просило суд отправить журналиста под стражу. В Москве и многих других городах России прошли пикеты в поддержку журналиста. В результате Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест до 7 августа. Комментаторы отмечают, что избрание такой относительно мягкой меры пресечения по статье о сбыте наркотиков необычно, и связывают это с общественным резонансом.
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