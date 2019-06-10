В Москве 12 июня запланирован марш за свободу Ивана Голунова

В Москве 12 июня всем неравнодушным предлагают выйти на марш за свободу находящегося под домашним арестом корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Участники акции будут нести в руках газеты со статьями журналиста. Согласовывать марш организаторы не будут, говорится на странице мероприятия в Фейсбуке.

Помимо освобождения Голунова инициаторы акции - журналисты ряда российских изданий - намерены потребовать закрыть дело и наказать тех, кто, по их утверждениям, подбросил Голунову наркотики, сфабриковал и заказал уголовное преследование журналиста-расследователя.

10 июня три главные деловые газеты России "Ведомости", "Коммерсантъ" и РБК впервые вышли с одинаковой первой полосой в поддержку Ивана Голунова. На обложке написано "Я/Мы Иван Голунов".

"Я/Мы Иван Голунов" – аналогия французского лозунга "Je suis Charlie" (Я – Шарли), который использовали люди по всему миру как символ осуждения после убийства 12 сотрудников редакции сатирического издания Charlie Hebdo в 2015 году.