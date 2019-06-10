Полковника Захарченко признали виновным во взяточничестве

Пресненский суд Москвы в понедельник признал бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко виновным во взяточничестве и воспрепятствовании правосудию, сообщает агентство "Интерфакс".

Позднее станет известно, какое наказание назначил суд. Обвинение запросило 15 лет колонии строгого режима и штраф на сумму почти 500 миллионов рублей.

Захарченко занимал пост заместителя начальника Управления экономической безопасности МВД России. Он курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В сентябре 2016 года его арестовали. В декабре 2017 года по иску Генпрокуратуры суд изъял имущество Дмитрия Захарченко и его семьи, в частности, восемь миллиардов рублей наличными, несколько квартир и четыре автомобиля.

В конце апреля суд в Москве приговорил отца бывшего полковника – Виктора Захарченко к четырём годам тюрьмы по делу о растрате. Захарченко-старший тогда заявил, что стал "заложником ситуации, связанной с сыном".