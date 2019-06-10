В Севастополе активиста осудили за пост в соцсети "ВКонтакте"

Суд в аннексированном Россией Крыму приговорил к двум с половиной годам условно главу Союза рабочих Севастополя Валерия Большакова за пост в социальной сети "ВКонтакте". Его признали виновным в публичных призывах к экстремизму, сообщает "Новая газета".

В своём посте Большаков критиковал действующую российскую власть и "призывал к установлению диктатуры пролетариата" вместо "путинского режима". Свою вину активист не признает. Прокуратура требовала для него четыре года условно.

В феврале этого года суд прекратил уголовное преследование Большакова по обвинению в возбуждении ненависти к "терским казакам". Это дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления, так как соответствующая статья уголовного кодекса частично декриминализирована в России. Большаков был задержан в ноябре 2017 года. Ему было предъявлено обвинение по двум экстремистским статьям.