Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда

Смотреть комментарии

Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов Верховной рады, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов.

Для участия в заседании приглашены 62 народных депутата, которые обратились в Конституционный суд, а также президент Украины Владимир Зеленский.

Обращаясь к судьям, Зеленский поблагодарил их за приглашение. "Кажется, это впервые в истории Украины. Обычно происходило наоборот – президент вызвал судей к себе", - сказал Зеленский . Он также отметил, что своим присутствием хотел бы выразить уважение Конституционному суду , "духу и букве закона". ПрезидентУкраины выразил надежду, что суд примет "справедливое решение, за которое нам всем не будет стыдно". Юридическая позиция стороны президента "неоспорима и безупречна", подчеркнул он .

После этого Зеленский покинул заседание Конституционного суда, чтобы, как он выразился, потом никто не сказал, что его присутствие имело влияние на судей и решение было принято под давлением.

  • 21 мая, на следующий день после инаугурации, украинский президент подписал указ о прекращении полномочий нынешней Верховной рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Свое решение Зеленский объяснил низким доверием граждан к парламенту, а юридической причиной роспуска назвал отсутствие в Раде коалиации.
  • За несколько дней до этого депутатская фракция "Народного фронта" объявила о выходе из парламентской коалиции. С точки зрения противников роспуска Рады, это должно было дать депутатам время на формирование нового большинства.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG