Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады

Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов Верховной рады, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов.

Для участия в заседании приглашены 62 народных депутата, которые обратились в Конституционный суд, а также президент Украины Владимир Зеленский.

Обращаясь к судьям, Зеленский поблагодарил их за приглашение. "Кажется, это впервые в истории Украины. Обычно происходило наоборот – президент вызвал судей к себе", - сказал Зеленский . Он также отметил, что своим присутствием хотел бы выразить уважение Конституционному суду , "духу и букве закона". ПрезидентУкраины выразил надежду, что суд примет "справедливое решение, за которое нам всем не будет стыдно". Юридическая позиция стороны президента "неоспорима и безупречна", подчеркнул он .

После этого Зеленский покинул заседание Конституционного суда, чтобы, как он выразился, потом никто не сказал, что его присутствие имело влияние на судей и решение было принято под давлением.