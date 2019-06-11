Защитники сквера в Екатеринбурге подали ходатайство о референдуме

В Екатеринбурге защитники сквера у Театра драмы инициировали референдум по его сохранению. Ранее сквер вошёл в шорт-лист территорий для строительства православного храма Святой Екатерины.

Комитет защиты сквера сегодня передал в избирательную комиссию Екатеринбурга ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума. Жителям собираются предложить два варианта ответа: "За Сквер" и "За Храм".