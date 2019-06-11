Защитники сквера в Екатеринбурге подали ходатайство о референдуме

В Екатеринбурге защитники сквера у Театра драмы инициировали референдум по его сохранению. Ранее сквер вошёл в шорт-лист территорий для строительства православного храма Святой Екатерины.
Комитет защиты сквера сегодня передал в избирательную комиссию Екатеринбурга ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума. Жителям собираются предложить два варианта ответа: "За Сквер" и "За Храм".
- Планы построить собор Святой Екатерины в популярном у горожан сквере вызвали массовые акции протеста, не согласованные с властями. Несколько вечеров подряд в середине мая в сквер выходили тысячи людей, чтобы выступить против сооружения там храма. Некоторые из них вступали в стычки с сотрудниками ЧОП, нанятого застройщиками, православными активистами и полицией.
- Спустя несколько дней протестов ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин, предложив провести в городе опрос о строительстве храма. После этого работы в сквере остановили, убрали забор, власти Екатеринбурга начали собирать предложения от горожан о возможных площадках для строительства храма.
- Сбор предложений завершился 30 мая, всего поступило около 10 тысяч обращений, предложены 60 вариантов мест для строительства храма. В пятёрку наиболее популярных предложений вошли территория на набережной реки Исеть за Макаровским мостом, площадка напротив стадиона "Екатеринбург-Арена", площадка Ново-Тихвенского монастыря в Зеленой роще и пустырь на пересечении улиц Фурманова и Белинского, а также сквер у Театра драмы, но только при условии уменьшения размеров храма.
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