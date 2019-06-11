Тела как минимум четырёх погибших найдены при подъёме прогулочного катера "Хоблен", затонувшего на Дунае в мае. Об этом сообщает венгерская онлайн-газета 24.hu. На борту находились 35 человек, 20 человек погибли, семеро считаются пропавшими без вести.

Одно из обнаруженных тел предположительно принадлежит капитану затонувшего судна. Остальные – туристы из Южной Кореи, в том числе 6-летняя девочка.

Вечером 29 мая на Дунае, неподалёку от здания парламента, столкнулись прогулочный катер "Хоблен" и круизный лайнер "Викинг". После столкновения катер перевернулся и ушёл под воду за семь секунд. В момент катастрофы шёл сильный дождь. Из-за него в реке поднялся уровень воды и возникло сильное течение, что осложнило спасательную операцию.

Часть погибших были обнаружены в реке примерно в ста километрах вниз по течению от места столкновения.

Виновником катастрофы следствие считает 64-летнего капитана "Викинга". Его имя не раскрывается, известно, что у него украинское гражданство. Он свою вину не признаёт.