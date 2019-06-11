В Гонконге – новые протесты против законопроекта об экстрадиции

В Гонконге в среду проходят очередные акции протеста против планов местных властей ввести новый закон об экстрадиции. Об этом сообщает Reuters. Протестующие полагают, что этот закон сделает возможным высылку жителей Гонконга в материковую часть Китая по политическим причинам.
По данным Reuters, в шествиях принимают участие тысячи людей. Органзаторы протеста призывали к выходу на улицы около 50 тысяч граждан, которые должны были окружить здание местного законодательного собрания. Сообщается, что полиция проверяет личности и досматривает протестующих, но в целом не вмешивается в акции.
Ранее Католическая церковь в Гонконге, прихожанином которой является и глава местной администрации Кэрри Лам, призвала власти не принмать "поспешно" законопроект об экстрадиции.
Но в руководстве автономной китайской территории заявляют, что не намерены пересматривать планы. По словам Кэрри Лам, законопроект об экстрадиции направлен на то, чтобы Гонконг не стал убежищем для преступников, объявленных в международный розыск, и предусматривает возможность высылки не только в материковый Китай, но и в другие страны.
Противники проекта считают, что новые меры позволят преследовать инакомыслящих и критиков властей в Пекине. Протестные группы анонсировали на среду забастовку, в которой намерены участвовать несколько тысяч предприятий, в том числе магазины, рестораны и кофейни. В рамках акции они закроются для посетителей.
- По данным организаторов, в акциях протеста в Гонконге в воскресенье принял участие миллион человек. Протест по большей части носил мирный характер, однако часть демонстрантов вступила в стычки с полицией.
- При восстановлении китайского суверенитета над Гонконгом в 1997 году городу была гарантирована автономия его судебной и правовой системы на период не менее 50 лет. Однако китайские власти в последнее время нередко добиваются изменений в местном законодательстве, что вызывает протесты жителей.
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