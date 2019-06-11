СК проверяет версию о "коммерческом заказе" на Голунова

В Следственном комитете России объявили о начале доследственной проверки действий сотрудников полиции, причастных к задержанию и уголовному преследованию журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова.

О прекращении дела против Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, объявил во вторник министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Решение было принято в связи с "недоказанностью вины" журналиста. Он добавил, что будет ходатайствовать об отстранении от должности начальника УВД Москвы по Западному округу и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве.

Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили, и связывал своё преследование с расследованием о похоронном бизнесе Москвы, которым он занимался. В рамках доследственной проверки одна из версий - коммерческий заказ, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. По словам одного из собеседников, не исключено, что в дело был вовлечен "кто-то из коммерсантов", чьи интересы были затронуты расследованиями журналиста. Подробностей нет.

Как пишет РБК, на пакетиках с наркотиками, изъятыми у журналиста, не были обнаружены отпечатки пальцев ни самого Голунова, ни двух оперативников, которые задерживали журналиста.