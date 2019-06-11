Лев Пономарёв оштрафован на 300 тысяч рублей за акцию у здания ФСБ

Правозащитник Лев Пономарёв оштрафован на 300 тысяч рублей за участие в акциях поддержки фигурантов дел "Сети" и "Нового величия". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью Мещанского суда Москвы.

Суд признал Пономарёва виновным в повторном нарушении правил проведения митингов. Адвокаты правозащитника сообщили, что защита обжалует решение в Мосгорсуде.

Размер штрафа связан с тем, что полиция признала Пономарёва организатором акции. Она прошла 13 мая перед зданием Федеральной службы безопасности на Лубянке. Были задержаны несколько человек, двое были отправлены под административный арест.

Сам Пономарёв заявил, что городские власти Москвы под разными предлогами отказывали в разрешении на проведение акции, на которую люди в итоге пришли без плакатов.