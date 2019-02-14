"Месть ФСБ". НКО Льва Пономарева признали иностранными агентами

Министерство юстиции РФ внесло в реестр "иностранных агентов" еще две некоммерческие организации, которыми руководит правозащитник Лев Пономарев. "Иностранными агентами" признаны фонд "В защиту прав заключенных" и региональная общественная организация содействия соблюдению прав человека "Горячая линия". 13 февраля Минюст сообщил о включении в список движения "За права человека" .

О том, что Минюст по требованию Генпрокуратуры проведет внеплановую проверку движения "За права человека", стало известно в конце 2018 года. Это произошло нас следующий день после того, как 77-летнего Пономарева арестовали на 25 суток за пост в Фейсбуке об акции в поддержку обвиняемых по уголовным делам "Сети"и "Нового величия". Позднее Мосгорсуд сократил срок ареста до 16 суток.

Движение "За права человека" уже признавали "иностранным агентом" в 2014 году, но на следующий год исключили из реестра. Ранее СМИ сообщали, что решение Минюста может быть связано с тем, что подконтрольная движению "За права человека" организация "Горячая линия" получала финансирование от Комитета против пыток при ООН.

В интервью Радио Свобода Лев Пономарев рассказал, что узнал о включении организаций в реестр иностранных агентов от СМИ:

"Найдены признаки того, что движение "За права человека" работает как иностранный агент"

– Мне это стало известно после звонка из какого-то издания. Не помню, кто первый позвонил, вчера было, наверное, 20 звонков из разных СМИ. Позавчера нам вручили из акт проверки Минюста, и там было написано: "Найдены признаки того, что движение "За права человека" работает как иностранный агент". Когда мы разговаривали с сотрудниками низового звена, которые нас проверяли, они говорили: "Нет, мы вас не вносим". А вчера неожиданно Министерство юстиции объявило, что мы введены в реестр "иностранных агентов".

–​ Движение "За права человека" уже называли "иностранным агентом" в 2014 году, потом вас исключили из этого реестра. Как вам тогда удалось выйти из этого списка и будете ли вы сейчас предпринимать такую попытку?

Моим волонтерам, которых больше тысячи, трудно будет работать с ярлыком "иностранный агент"

– Когда масса правозащитных организаций была введена в реестр "иностранных агентов", я подумал, что нам туда никак нельзя. Движение "За права человека" – особое, оно народное в том смысле, что у меня очень много волонтеров, больше тысячи человек. Они работают по всей стране, работают с местными чиновниками, и если у них будет ярлык "иностранный агент", то им будет гораздо труднее работать. Ведь правозащитник понуждает чиновника действовать в интересах граждан, прав человека. Я до этого в Общественной палате получал президентский грант, но и какие-то небольшие иностранные деньги тоже получал. Я старался тогда меньше получать иностранных средств, и это были совсем небольшие деньги – меньше нескольких процентов от всего финансирования. Но когда я еще не боялся получать эти средства, мне одна крупная деятельница в Фонде Сороса сказала: "Лев Александрович, ваша организация слишком политизирована".

–​ Но как у вас тогда получилось тогда выйти из реестра?

Они нашли опять какие-то мелочи и решили выдавить меня отовсюду

– Я перестал получать деньги из иностранных источников. Тогда же написал письмо непосредственно президенту, и это письмо ему на встрече передал тогдашний уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. Я предложил президенту, чтобы Россия не выглядела страной-изгоем, которая борется с правозащитниками, учредить специальный фонд. Даже не фонд, а специального оператора, который бы выделял деньги правозащитникам. Лукин передал это письмо президенту, и тот прямо при Лукине говорит: "Хорошо, меня это устраивает". Потом было создано движение "Гражданское достоинство", которое в то время возглавляла Элла Памфилова. И этому движению было поручено выделять деньги правозащитникам. Я должен сказать, что первое время деньги действительно выделялись, и это все неплохо работало. Но потом настоящих правозащитников оттуда начали выдавливать всякие фейковые организации, денег давали все меньше и меньше. Движение "За права человека" получало президентские гранты в течение восьми лет. А сейчас они нашли опять какие-то мелочи и решили выдавить меня отовсюду.

–​ А сейчас вы будете что-то предпринимать, чтобы выйти из этого реестра иностранных агентов?

Говорю прямо – этот закон идиотский. Его уже пытались изменить, но безуспешно

– Не знаю. Я уже вчера публично говорил, что вряд ли. Понимаете, говорю прямо, этот закон – идиотский. Его уже пытались изменить, но безуспешно. По этому закону, ты считаешься агентом, если получил хотя бы минимальные зарубежные деньги, хотя бы 1 доллар. А мне какой-то частный инвестор тогда перевел какие-то небольшие деньги. И мне говорят – если даже 1 доллар вам перечислили, и ваша организация занимается политической деятельностью, то все, вы "иностранный агент". А что по закону является политической деятельностью? Любая общественно заметная деятельность, публикации, пресс-конференции, все, чем мы занимаемся. Если ты попал в общественное пространство, то это уже политическая деятельность. Много было попыток изменить закон, этим занимался Федотов Михаил Александрович, Совет по правам человека при президенте, но ничего не удалось.

–​ В чем заключается сложность деятельности организации, которая получает статус "иностранного агента"? Как это отразится на вас?

Мы встали плечом к плечу с другими "иностранными агентами"

– Я еще это тщательно не изучал. Я могу сказать, что мы встали плечом к плечу с другими "иностранными агентами", вполне приличными организациями, такими, как "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной, правозащитным центром "Мемориал". Сейчас, по-моему, только Московская Хельсинкская группа не имеет этого статуса, а остальным правозащитным организациям его дали. Поэтому я могу сказать: ничего страшного не произошло. Там, конечно, есть дополнительные трудности, связанные с отчетностью – она становится более жесткой.

–​ В конце прошлого года вы провели 16 суток под арестом, вам вновь отказали в президентском гранте. С чем вы связываете такое повышенное внимание к вам лично и к вашей организации?

Я считаю это местью ФСБ. Пытки не расследуются демонстративно

– Я считаю это местью ФСБ. Я довольно последовательно и публично веду дела "Нового величия" и "Сети". Я доказываю, что ФСБ фактически ведет антиконституционную деятельность. В частности, они используют пытки против политических оппонентов, да и просто гражданских активистов, и эти пытки не расследуются. Я рад тому, что эту тему на встрече с президентом публично поднял глава СПЧ Михаил Федотов. Он привел аргументы, что пытки не расследуются, и когда президент спросил: "Как не расследуются, почему?" - он ответил: "Боятся, Владимир Владимирович. Боятся расследовать пытки, к которым, возможно, причастна Федеральная служба безопасности". По-моему, более скандального диалога я не слышал давно. Путин тогда сказал, что все надо расследовать. А через два месяца после этого Совета по правам человека обратился в Управление собственной безопасности ФСБ, и еще раз получил отписку, что пыток не было. Это не расследуется демонстративно.

–​ Чего вы ожидаете в ближайшее время от российского политического режима?

В российской политической элите чувствуется какое-то напряжение

– Какие-то события происходят. Вышла статья Владислава Суркова, которую все обсуждают, идет дискуссия. Мне кажется, в российской политической элите чувствуется какое-то напряжение. Вот у меня крупнейшая правозащитная организация в стране, и против нее предпринимаются довольно жесткие шаги. Мне кажется, в России наступает какой-то период политической нестабильности. Указания Путина демонстративно не выполняются, и кто-то за это должен ответить. Возможно, произойдет новое ужесточение режима, тем более на фоне разговоров о создании "российского интернета". Сторонников такого режима много, противников – тоже. Что будет дальше – военная хунта? Напряжение возросло, но что ожидает Россию, я точно сказать не могу, – говорит руководитель движения "За права человека" Лев Пономарев.

Общероссийское движение "За права человека" существует с 1997 года. О начале проверки в отношении него министерство юстиции объявило 18 декабря 2018 года. Чиновники потребовали предоставить документы за последние три года: бухгалтерскую документацию, расписание штата организации, а также переписки с физическими и юридическими лицами и публикации в СМИ. По словам Пономарева, внеплановую проверку решено было провести по заявлению прокремлевского радикального движения SERB, члены которого много раз приходили в офис организации и пытались сорвать работу.

5 декабря 2018 года Тверской районный суд Москвы признал Льва Пономарева виновным в повторном нарушении порядка проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) и назначил ему 25 суток ареста. Перед этим правозащитник опубликовал пост в Фейсбуке с призывом к участию в акции "За наших и ваших детей" в поддержку тех, кто проходит по делам "Сети" и "Нового величия". Публикацию Пономарева расценили как "призыв к несогласованной акции", которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке 28 октября 2018 года.

7 декабря Мосгорсуд снизил срок ареста до 16 суток. Льва Пономарева также не отпустили на прощание со скончавшейся 8 декабря главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой, которая была его давней соратницей.