Макрон анонсировал "длинную и насыщенную" беседу с Путиным

Президент Франции Эмммануэль Макрон считает, что Европа должна поддерживать "стратегическую дискуссию" с Россией, несмотря на разногласия. Для этого, по его словам, он уже на этой неделе собирается провести "длинную и насыщенную" беседу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом французскуий лидер сообщил в интервью швейцарскому телеканалу RTS. Деталей о готовящихся переговорах он не раскрыл.



По словам Макрона, Европа с её многополярностью должна восстановить новые правила доверия и безопасности с Россией и не должна соглашаться исключительно с НАТО. Однако после аннексии Крыма Россией европейские страны не могут действовать так, "будто ничего не произошло" и не замечать "военный жест" со стороны Москвы. От того, насколько существенными будут усилия России по реализации минских соглашений и прекращению военного конфликта на Украине, зависит, будет ли формат "Большой семёрки" вновь расширен за счёт российского участия, подчеркнул Макрон.

В настоящий момент Франция является председателем "Большой семерки".

Россия принимала участие в форумах "Большой восьмёрки" с 1998 года. Однако в 2014 году, после аннексии Крыма, её членство в группе было приостановлено. Впоследствии лидеры стран-участниц форума неоднократно напоминали, что условием возвращения России является выполнение минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.