В Молдавии продолжается политический кризис и двоевластие

В Молдавии продолжается политический кризис на фоне создания нового правительства, полномочия которого не признал Конституционный суд. В стране фактически работают два правительства – прежнее, Павла Филипа, и новое, Майи Санду. Президент Игорь Додон, чьи полномочия были временно приостановлены Конституционным судом, провёл заседание Высшего совета безопасности, а Конституционный суд выступил против "страстных нападок" тех, кто критикует решение суда о прекращении полномочий Додона.
По сообщениям местных СМИ, обстановка в Кишинёве остаётся спокойной, а сотрудники силовых ведомств продолжают охранять занятые сторонниками Павла Филипа здания министерств. При этом группа полицейских сообщила о поддержке нового правительства под руководством Майи Санду. После этого полиция провела у них обыски, сообщил глава управления в Национальном инспекторате расследований Молдавии Анатолий Маковей.
Правительству Павла Филипа пока не удалось заручиться международной поддержкой в продолжающемся политическом споре. При этом кабинет министров принял решение о переносе посольства Молдавии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, что указывает на попытку получить помощь со стороны Израиля и США, которые призывают страны мира признать столицей Иерусалим.
- Кабинет Санду был сформирован представителями Социалистической партии, которая считается пророссийской силой, и проевропейского блока ACUM. Политические оппоненты объединились, чтобы отстранить от власти Демократическую партию, связанную с бизнесменом Владимиром Плахотнюком. Конституционный суд, однако, признал формирование кабинета незаконным и временно отстранил президента Додона от власти, передав его полномочия Филипу. Тот объявил о роспуске парламента.
- Зарубежные государства и международные организации заявляют о недопустимости эскалации и необходимости диалога. При этом они дают понять, что признают легитимность решений парламента. Такую позицию высказали представители ЕС и Совета Европы. МИД России в понедельник прямым текстом приветствовал создание нового правительства в Молдавии. Смену власти также косвенно поддержала Румыния, которая считается одним из главных экономических и политических партнёров Кишинёва. В понедельник Демократическая партия официально призвала своих оппонентов провести переговоры, чтобы найти выход из кризиса.
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