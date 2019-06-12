В Молдавии продолжается политический кризис и двоевластие

В Молдавии продолжается политический кризис на фоне создания нового правительства, полномочия которого не признал Конституционный суд. В стране фактически работают два правительства – прежнее, Павла Филипа, и новое, Майи Санду. Президент Игорь Додон, чьи полномочия были временно приостановлены Конституционным судом, провёл заседание Высшего совета безопасности, а Конституционный суд выступил против "страстных нападок" тех, кто критикует решение суда о прекращении полномочий Додона.

По сообщениям местных СМИ, обстановка в Кишинёве остаётся спокойной, а сотрудники силовых ведомств продолжают охранять занятые сторонниками Павла Филипа здания министерств. При этом группа полицейских сообщила о поддержке нового правительства под руководством Майи Санду. После этого полиция провела у них обыски, сообщил глава управления в Национальном инспекторате расследований Молдавии Анатолий Маковей.

Правительству Павла Филипа пока не удалось заручиться международной поддержкой в продолжающемся политическом споре. При этом кабинет министров принял решение о переносе посольства Молдавии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, что указывает на попытку получить помощь со стороны Израиля и США, которые призывают страны мира признать столицей Иерусалим.