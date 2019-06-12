Telegram сообщил о хакерской атаке на мессенджер

Мессенджер Telegram столкнулся с хакерской атакой, это может привести к проблемам с подключением у пользователей. Об этом сообщается в официальном твиттере компании.
Злоумышленники атаковали сервера компании, пытаясь перегрузить их (DDoS-атака). Это не должно привести к утечке личных данных пользователей, напоминают в компании.
Сайт DownDetector, отслеживающий сбои в работе интернет-сервисов, отмечает проблемы с Telegram в Бразилии и США. Накануне проблемы отмечались в России и на Ближнем Востоке.
- В России мессенджер Telegram с прошлого года официально заблокирован после того, как его руководство отказалось передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. При этом у подавляющего большинства пользователей Telegram в России по-прежнему работает, мессенджером пользуются и чиновники и прокремлёвские журналисты, общественные деятели, и госслужащие.
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