Telegram сообщил о хакерской атаке на мессенджер

Мессенджер Telegram столкнулся с хакерской атакой, это может привести к проблемам с подключением у пользователей. Об этом сообщается в официальном твиттере компании.

Злоумышленники атаковали сервера компании, пытаясь перегрузить их (DDoS-атака). Это не должно привести к утечке личных данных пользователей, напоминают в компании.

Сайт DownDetector, отслеживающий сбои в работе интернет-сервисов, отмечает проблемы с Telegram в Бразилии и США. Накануне проблемы отмечались в России и на Ближнем Востоке.