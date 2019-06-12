Алексея Навального оставляют в отделе полиции до утра

Основателя Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального, задержанного на акции в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова, оставляют в отделе полиции по району "Строгино" до утра. Об этом сообщил юрист фонда Иван Жданов.

На Навального составили протокол за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Ему грозит до 30 суток ареста.

Сам Навальный считает, что его арест связан с предстоящими в сентябре выборами в Мосгордуму. "Путину и Собянину очень важно изолировать меня на месяц, чтобы лишить поддержки и медиаресурса независимых кандидатов", - заявил политик.

Ранее Тверской районный суд Москвы приговорил ближайшего соратника Навального Леонида Волкова к 15 суткам ареста по делу об акции против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге, которая состоялась 9 сентября прошлого года. Волкова признали виновным "в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий, повлекшее создание помех движению пешеходов и транспортных средств".

До этого Волков провел 20 суток в изоляторе временного содержания по делу об аналогичной акции в Москве. Тогда его признали виновным в проведении публичного мероприятия, повлекшего причинение вреда имуществу. После выхода из спецприемника Волков снова был сразу задержан.