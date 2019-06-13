Премии Фонда Бориса Немцова удостоилась Анастасия Шевченко

Член совета движения "Открытая Россия" Анастасия Шевченко удостоилась премии Фонда Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей.

Церемония вручения состоялась в Бонне 12 июня. Шевченко, которая находится под домашним арестом, не смогла на ней присутствовать. На церемонию прилетела 15-летняя дочь активистки Влада.

В этом году в шорт-лист премии Фонда Бориса Немцова также вошли основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, глава чеченского отделения "Мемориала" Оюб Титиев и историк Юрий Дмитриев.