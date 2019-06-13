Обвиняемый в угоне самолета житель Югры признан невменяемым

Житель Югры Павел Шаповалов, обвиняемый в попытке угона самолета "Аэрофлота", следовавшего по маршруту Сургут – Москва, признан невменяемым. Об этом сообщается на сайте Ханты-Мансийского управления Следственного комитета.



В рамках дела были проведены 11 экспертиз и опрошены не менее 100 свидетелей. Следствие передало дело в суд "для применения принудительной меры медицинского характера", говорится в сообщении.

По версии следствия, 22 января Павел Шаповалов пытался прорваться в кабину пилотов и потребовал от экипажа изменить курс на Афганистан. Командир принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Там сотрудники спецслужб взяли борт штурмом и задержали Шаповалова. Никто из пассажиров не пострадал.



Позже Ханты-Мансийский районный суд арестовал его. Шаповалову вменили угон воздушного судна с угрозой применения насилия. Эта статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Сам Шаповалов на допросе заявил, что не проносил на борт оружие и не принимал наркотики. Результаты медицинского освидетельствования также не выявили следов алкоголя или наркотиков в крови Шаповалова. Сотрудники правоохранительных органов, которые взяли самолёт штурмом, не нашли у него оружия.