Суд в ХМАО признал незаконным отказ в опекунстве женщине с ВИЧ

Нефтеюганский районный суд признал незаконным отказ органов опеки в установлении опекунства ВИЧ-положительной женщины над племянником из-за её диагноза. Об этом сообщил адвокат правозащитной группы "Агора" Владимир Васин.

В своем иске женщина указала, что мать ребёнка умерла от рака, и она сама занимается воспитанием мальчика с его рождения. Согласно экспертизе, жилищно-бытовые условия признаны соответствующими для проживания ребенка. Женщина также успешно прошла проверки психологов, она не судима и не подвергалась уголовному преследованию.

21 мая Государственная дума приняла закон, позволяющий людям с вирусом иммунодефицита человека или гепатита С усыновлять уже проживающих с ними детей по решению суда.

В июне 2018 года Конституционный суд России признал неправомерным запрет на усыновление детей людьми с ВИЧ и гепатитом C. В декабре соответствующие поправки были внесены в Семейный кодекс России. До этого в стране действовал узаконенный Верховным судом запрет на усыновление до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией.