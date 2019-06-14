"Новая газета" нашла в Словакии семью помощника главы управления ФСБ по Москве подполковника Марата Медоева. Ранее издание "Проект" связывало его с уголовным делом против журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Отец сотрудника спецслужб, генерал-майор на пенсии, воспитывает на вилле под Братиславой внуков. Рядом живёт его дочь — чья семья связана с бизнесом по производству обуви для российских спецслужб, парковщиков и МВД.

Отец подполковника – генерал-майор Игорь Медоев занимал должность помощника министра обороны Анатолия Сердюкова, а до этого работал с ним в Федеральной налоговой службе. Газета "Вечерняя Москва" называет его ветераном Центра спецназначения ФСБ. Ранее Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у него 200-метровую квартиру в элитном жилом комплексе вблизи центра Москвы с оценочной стоимостью около 200 миллионов рублей. В 2011 году, ещё будучи советником министра, Медоев-старший переехал в Словакию.

Он купил дом в местечке Лимбах, где живут состоятельные словаки, в том числе бывший президент страны Иван Гашпарович. По оценкам трёх экспертов в области недвижимости, дом может стоить от 250 до 600 тысяч евро — в зависимости от внутренней отделки. Медоев-старший всю жизнь работал на госслужбе, а его жена никогда не владела крупным бизнесом в России, отмечает "Новая газета".

Рядом с домом Медоевых находится вилла, принадлежащая их дочери Майе и ее мужу Петру Овсянникову, который работает в московской мэрии. Овсянников, утверждает "Новая газета", связан с владельцами компании "Фарадей" — крупнейшего поставщика обуви для силовых ведомств и московской административной дорожной инспекции. За последние несколько лет компания получила контракты более чем на 11 миллиардов рублей, большинство из которых проводились без конкурса. Вилла владельцев находится рядом с домами Медоевых и Овсянниковых.

Сам Игорь Медоев заявил журналистам, что купил свой дом за 250 тысяч евро, а деньги получил от продажи коттеджа в России. Он также отметил, что у отставных военных в России сейчас хорошая пенсия, которая составляет 3 тысячи евро. Генерал-майор заявил, что ни он, ни его сын не имеют отношения к уголовному делу против Ивана Голунова. Он пообещал лично поговорить с журналистом и попросить его написать, что ​его семья не имеет отношения к его аресту.