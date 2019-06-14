Год повышения пенсионного возраста

Отмечаем годовщину объявления пенсионной "реформы". Год назад появлюсь первые утечки, а затем правительство объявило о предстоящем повышении пенсионного возраста до 65/63 лет.

После протестов Владимир Путин объявил, что женщины будут выходить на пенсию в 60 лет. Большего добиться не удалось. Как ни удвительно, в России не нашлось политической силы, способной добиться отмены решения, которое не поддеживает 90% опрошенных.

Граждане получилии после переизбрания прездента России "подарок" от Владимира Путина? Как Кремль повысил градус протеста в стране? Последствия пенсионной "реформы" обсуждают профессор, доктор экономических наук член комитета Гражданских инициатив Евгений Гонтмахер и социолог, руководитель отдела изучения доходов и потребления "Левада-центра" Марина Красильникова.

Прямой эфир 14 июня в 19:05