Tik Tok заявил о готовности сотрудничать с российскими властями

Компания Tik Tok готова сотрудничать с российскими властями по вопросам возможных нарушений закона, сообщили её представители изданию "Медиазона".

В компании рассказали, что готовность сотрудничать с властями обусловлена заботой о безопасность российских пользователей и желанием создать для них "позитивную среду". При этом в Tik Tok не объяснилии, какими образом сотрудничество может усилить безопасность пользователей.

13 июня проверку деятельности компании анонсировал глава Роскомнадзора Александр Жаров. Месяцем ранее пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский сообщал, что РКН проверит приложение на наличие детской порнографии и другой запрещённой информации. Результаты проверки пока не были опубликованы.

Tik Tok – приложение, созданное в 2017 в Китае и получившее популярность во многих странах мира, прежде всего среди подростков. Пользователи Tik Tok обмениваются в основном короткими развлекательными роликами. Ряд стран мира, в том числе США и Индия, высказывали претензии к компании за недостаточную защиту чувствительной информации о несовершеннолетних.