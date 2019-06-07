Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил Google новым штрафом в несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщает агентство "Интерфакс". В ведомстве полагают, что поисковик фильтрует недостаточно много запрещённого в России контента.

По словам Жарова, в апреле Google удалял около 80 процентов страниц, которые признаны экстремистскими, но в мае этот показатель снизился до 67,5 процентов. Из-за этого РКН может повторно оштрафовать компанию, в этот раз на 700 тысяч рублей.

Google по требованиям ведомства начал удалять экстремистский контент еще в феврале этого года. Это сталось несмотря на то, что компания официально не давала согласия на подключение к реестру запрещённой информации.