Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил Google новым штрафом в несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщает агентство "Интерфакс". В ведомстве полагают, что поисковик фильтрует недостаточно много запрещённого в России контента.
По словам Жарова, в апреле Google удалял около 80 процентов страниц, которые признаны экстремистскими, но в мае этот показатель снизился до 67,5 процентов. Из-за этого РКН может повторно оштрафовать компанию, в этот раз на 700 тысяч рублей.
Google по требованиям ведомства начал удалять экстремистский контент еще в феврале этого года. Это сталось несмотря на то, что компания официально не давала согласия на подключение к реестру запрещённой информации.
- В декабре прошлого года Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google из-за того, что интернет-гигант отказывался фильтровать контент, запрещённый российскими властями. До этого американскую компанию оштрафовали в России на 500 тысяч рублей за отказ исключать запрещённые сайты из поисковой выдачи.
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