Немецкого студента, писавшего об активистах, отчислили из СПбГУ

Студента из Германии Лукаса Латца отчислили из Санкт-Петербургского государственного университета. Учащийся филологического факультета изучал протестное челябинское движение "Стоп ГОК", из-за чего на него составили два административных протокола, сообщает правозащитный портал ОВД-Инфо.

Латц рассказал, что сначала узнал о предстоящем отчислении от студентки, которая занимается в группе с иностранцами, а затем получил письмо из ректората. Там заявили, что студент нарушил административное законодательство и отчислен. Он должен покинуть Россию в течение семи дней.

По словам Лукаса Латца, на него составили протоколы в мае, после того, как он съездил в Челябинск и Екатеринбург, чтобы взять интервью у активистов "Стоп ГОК". Студента обвинили в осуществлении незаконной трудовой деятельности без разрешения на работу. С Латцем беседовали сотрудники полиции – до и после того, как он оплатил штрафы в размере двух тысяч рублей за каждый протокол.

Студент рассказал "ОВД-Инфо", что одного из полицейских заинтересовала фраза из статьи Латца для немецкой газеты Jungle World. В ней говорилось, что в местных СМИ "Стоп ГОК" изображен как движение экстремистов и правонарушителей. Полицейский интересовался у Латца, считает ли он движение экстремистским.

В "ОВД-Инфо" полагают, что с немецким студентом общались сотрудники центра по противодействию экстремизму, известного как Центр "Э".

Лукас Латц заявил, что пишет об активистах "Стоп ГОК" в рамках работы над своей магистерской диссертацией об экологическом движении в России. Он намерен обжаловать административные протоколы и продолжить посещать Россию.