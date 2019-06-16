Президент США Дональд Трамп назвал "изменой" и "неправдой" материал в газете The New York Times, в котором утверждалось, что Америка активизировала атаки на компьютерные системы, отвечающие за энергообеспечение России.

"Это виртуальный акт измены со стороны некогда великой газеты, отчаянно нуждающейся материале, в любом материале, даже если он вреден для нашей страны. А кроме того, это — неправда", — написал политик у себя в твиттере.

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