Конвенция против Слуцкого. Профсоюзы – за, правительство – против

Международная организация труда намерена принять нормы, защищающие от домогательств со стороны начальников, клиентов или коллег. Как и когда это отразится на российском законодательстве, пока неясно.

​Кого считать жертвой



Международная организация труда (МОТ) – структура, созданная еще в то время, когда существовала Лига Наций, позже ставшая ООН. В неё входят 187 государств, от каждой страны в МОТ направляются делегаты от наиболее крупных организаций работодателей и от правительства. Российские власти относятся к МОТ достаточно серьезно: на нынешней конференции в Женеве, начавшей свою работу 10 июня и проходящей до сих пор, выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. На повестке дня – рассмотрение Конвенции об искоренении насилия и домогательств в сфере труда. В конце работы конференции этот документ будет предложен на голосование. Проект текста конвенции доступен на русском языке.



Если документ будет принят в нынешнем виде, конвенция обяжет страны-участницы законодательно запретить насилие и домогательства в сфере труда, а также разработать комплексную систему противодействия и мониторинга этой проблемы, защиты жертв и наказания виновных. Реализация будет возложена на государственные органы и работодателей.



В проекте конвенции указано, что особое внимание должно быть уделено труду в ночное время или в уединённых местах, сфере услуг, здравоохранения, экстренным службам, домашнему труду, транспорту, образованию и индустрии развлечений.

Из проекта документа следует, что в защите первостепенно нуждаются работники-мигранты, "особенно трудовые мигранты-женщины". Другие уязвимые группы, обозначенные в проекте, – молодые и пожилые работники, беременные, кормящие грудью и лица с семейными обязанностями, люди с ограниченными возможностями и люди, живущие с ВИЧ, представители коренных народов, этнических и религиозных меньшинств, секс-меньшинства и люди, подверженные кастовым различиям.



Жертвам насилия и домогательств на рабочем месте должен возмещаться моральный и материальный ущерб, судебные издержки и расходы на лечение, они должны иметь право восстановления на работе в случае увольнения, либо право на временный или постоянный перевод на другую работу, оплачиваемый отпуск после инцидента.



Впрочем, документ может быть изменен. Ирина Горшкова, секретарь по гендерному равенству Конфедерации труда России (второго по размеру профсоюзного объединения в стране), рассказала Радио Свобода, что на конференции МОТ продолжаются дискуссии о формулировках, обсуждается, рассматривать ли харассмент как форму насилия, включать ли работодателей как физических лиц в число возможных жертв, что именно и как считать сферой труда, если не ограничиваться только рабочим местом, как отразить в документе уязвимые группы, какова должна быть ответственность работодателей и государства за предотвращение и борьбу с насилием и харассментом в сфере труда.



Там других проблем нет



Как выяснило Радио Свобода, российские делегации от правительства, работодателей и профсоюзов по-разному относятся к проекту конвенции.



– Для меня это не первая сессия МОТ. Всё идет к тому, что этот документ будет принят именно как конвенция, а не рекомендации. Для этого за неё должны проголосовать 66 стран-участниц. У меня есть чувство, что так и будет, – рассказал Радио Свобода президент Конфедерации труда России Борис Кравченко. – Затем начнется процесс национальных ратификаций. Правительство России данную идею не поддерживает, но я вижу, что правительственная делегация работает над ослаблением защитных положений конвенции, так что ратификация возможна. Делегация российских профсоюзов проголосует за принятие конвенции, – добавляет Кравченко.

На проект конвенции российское правительство дало отрицательный отзыв: "Акт выходит за рамки первоначального замысла, а также содержит ряд спорных положений, не имеющих отношения к трудовому законодательству". Российские власти считают, что международный документ против домогательств должен носить лишь рекомендательный характер.



"В случае принятия конвенции Международной организацией труда, Российская Федерация в соответствии с уставными обязательствами рассмотрит целесообразность ее ратификации и направит соответствующую позицию в секретариат МОТ", – рассказали в пресс-службе Минтруда.



– Хочу подчеркнуть, мы не против этой конвенции, но она для нас второстепенна. Для России эта тема не является приоритетной. В силу культурных и иных особенностей в России тема харассмента звучит иначе, чем в Соединенных Штатах или Европейском союзе. Если грубо говорить, там других проблем, наверное, нет. Для России это не может являться каким-то массовым случаем. Когда насилие переходит границы Уголовного кодекса, оно оценивается правоохранительными и судебными органами. В России очень много действительно важных проблем, связанных с обеспечением достойной оплаты труда, достойных условий труда, – считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.



При этом, по данным Международной конфедерации профсоюзов, с домогательствами хотя бы однажды сталкивались от 40 до 50 процентов работников по всему миру. Опросы о том, сталкивались ли российские работники с харассментом, c 2011 года среди своих посетителей проводит сайт Superjob.ru. Людей, отвечавших о наличии такого опыта, в разные годы с момента начала проведения опросов, было от 5 до 12 процентов. Судя по опросу 2017 года Фонда "Общественное мнение", 21 процент россиян хотя бы однажды слышали от близких людей о харассменте.



Самым громким скандалом такого рода в России стала история вокруг депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого. В прошлом году несколько журналисток обвинили его в харассменте, но депутаты отказались принимать какие-либо меры в связи с этим случаем. Комитет Госдумы по труду и социальной политике возглавляет однопартиец Слуцкого Ярослав Нилов.

– Когда появятся документы, рекомендации МОТ об искоренении домогательств в сфере труда, их можно будет обсуждать в юридической плоскости, а так, конечно, я против любого насилия и дискриминации со стороны работодателя, – заявил Нилов в разговоре с Радио Свобода.



По словам депутата, процесс принятия соответствующего законодательства в России не будет быстрым: "Ратификационный процесс может происходить не одномоментно. Например, в прошлом году мы ратифицировали конвенцию МОТ, гарантирующую пенсию в 40 процентов утраченного заработка. 20 лет Россия шла к этому, за это выступали профсоюзы, и только изменение пенсионной системы позволило принять её", – добавил он.