Во всей Аргентине и Уругвае отключилось электричество

Жители Аргентины, Уругвая, некоторых районов Бразилии, Парагвая и Чили в воскресенье остались без электричества из-за масштабного сбоя в энергоснабжении. Об этом сообщают местные энергетические компании и локальные СМИ. Отключения затронули, по приблизительной оценке, не менее 48 миллионов человек.

Причиной отключений стал сбой в сети аргентинский энергетической компании Edesur, говорится в её твиттере. Это произошло в районе 7 утра по местному времени (в районе 13 часов по Москве). К настоящему времени энергоснабжение начинает постепенно восстанавливаться, утверждает энергетическая компания Уругвая UTE.

В столице Аргентины — Буэнос-Айресе было остановлено движение метро и не работают светофоры. Сбой произошёл после обрушившегося на город ливня. Пользователи социальных сетей выкладывают так же фотографии и видео из обесточенной столицы Уругвая, Монтевидео.

Энергетические компании обещают восстановить подачу электричества в течение дня.