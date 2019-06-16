Глава правительства Гонконга извинилась перед тысячами протестующих

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам извинилась перед участниками многотысячных демонстраций, которые осуждают правительство. Гнев сотен тысяч жителей Гонконга вызвало намерение правительства разрешить выдачу Китаю лиц, подозреваемых в нарушении закона.

В заявлении Кэрри Лам, опубликованном в воскресенье, 16 июня, признаётся, что недостатки в работе правительства привели к конфликтам и разногласиям в обществе.

В воскресенье тысячи демонстрантов вновь вышли на акцию протеста. Они требовали отставки Кэрри Лам и отказа властей от спорного законопроекта. В субботу глава правительства Гонконга объявила, что работа над документом приостановлена на неопределенный срок.