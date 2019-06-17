The New York Times ответила президенту США на обвинения в измене

Газета The New York Times ответила Дональду Трампу на обвинения в измене. Накануне президент США назвал "изменой" и "неправдой" публикацию, в которой утверждалось, что Вашингтон активизировал атаки на энергосистему России.

"Обвинять прессу в измене опасно", - написала редакция The New York Times в твиттере. Газета утверждает, что информировала правительство о статье до её выхода.

В субботу, 15 июня, The New York Times сообщила со ссылкой на бывших и действующих сотрудников Белого дома, что американские спецслужбы, пользуясь расширенными полномочиями, которые предоставила им администрация Трампа и Конгресс, активизировали попытки атаковать компьютерные сети, отвечающие за энергообеспечение России.

По утверждению газеты, это должно одновременно и сдерживать активность российских хакеров, и служить средством нанесения контрударов на их атаки. Россию в США обвиняют в атаках на энергетические сети и вмешательстве в выборы президента. Россия свою причастность во внутренние дела иностранных государств отвергает.