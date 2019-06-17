Активистка штаба Навального в Саратове рассказала об угрозах от ФСБ

Активистка штаба оппозиционера Алексея Навального в Саратове Ольга Кузнецова пожаловалась на угрозы со стороны людей, представившихся сотрудниками ФСБ. Неизвестные забрали у нее паспорт и предложили сотрудничать с ними, пригрозив уголовным делом.

Разговор состоялся 14 июня в Саратовском государственном университете, где Кузнецова учится на психологическом факультете. Активистку вызвали в кабинет, там двое мужчин показали ей удостоверения сотрудников ФСБ и предложили делиться информацией из штаба Навального о расследованиях. В случае отказа они пригрозили завести уголовное дело на неё и её мать. Кузнецовой предложили дать письменные объяснения следствию. Она отказалась, сославшись на 51-ю статью Конституции, а предложение о сотрудничестве отвергла.

В конце встречи у девушки забрали паспорт. Корреспонденту Радио Свобода Кузнецова сказала, что документ ей так и не вернули. В тот же день она обратилась в полицию с заявлением об утере паспорта. Результатов обращение в правоохранительные органы не принесло.