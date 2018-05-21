В Саратове арестован сторонник Навального -– он "мешал детям"

В Саратове 21 мая вынесен приговор Сергею Мельникову, участнику митинга сторонников Алексея Навального. Полицейские считают, что Мельников мешал детям кататься на аттракционах – паровозике, машинках и карете, запряженной тройкой пони. Приговор вынесла судья Фрунзенского районного суда Ирина Шустова.

Сергей Мельников 5 мая держал российский флаг на митинге и шествии "Он нам не царь", посвященном инаугурации Путина. Всего в акции участвовало окло ста человек. Протестующие собрались у площади Кирова, где расположен городской цирк, провели митинг с использованием звукоусилителей, а затем направились по пешеходному проспекту Кирова в сторону набережной Волги. Ранее мэрия не дала согласия на проведение митинга в этот день в этом месте и предложила "навальнистам" собраться на окраине города.

Как установили в суде, на площади Кирова у цирка, на которой саратавцы традиционно проводят семейный отдых, 5 мая работали аттракционы – детям и родителям предлагали покататься на пони или в карете, запряженной тройкой пони, на паровозике или миниатюрных электромобилях. Примерно полчаса, пока длился митинг сторонников Навального, паровозик, карета и машинки вынуждены были стоять на местах. Прокатиться на пони верхом, несмотря на скопление людей, было можно.

Мельникова задержали спустя две недели после прединаугурационных событий, 20 мая. Его схватили на улице, заставили сесть в полицейский автомобиль и увезли в отдел полиции. Суд состоялся лишь на следующий день. Задержанный провел ночь в условиях, которые назвал в суде унижающими его человеческое достоинство. Сторона обвинения отсутствовала, и, как считает адвокат, ее функции подменяла судья Шустова.

«Своими действиями как участник несанкционированного массового мероприятия гр. Мельников С.Б. полностью парализовал работу детского аттракциона по прокату детей на лошадях», - было указано в определении о возбуждении административного дела по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ. Судья Шустова согласилась с квалификацией действий Мельникова, данной полицейскими при составлении протокола, и назначила оппозиционеру наказание в виде двух суток ареста.

Мельников С.Б. полностью парализовал работу детского аттракциона по прокату детей на лошадях

Ранее аналогичное наказание получил другой участник митинга 5 мая, студент Николай Северин. Его так же уличили в помехах катанию на пони. А в предыдущем году, в октябре, в Саратове был задержан сторонник оппозиционера Вячеслава Мальцева Сергей Рыжов, который, по версии полиции, 8 октября во время акции "Прогулки свободных людей" помешал проведению хоровода. За помехи народному танцу оппозиционера приговорили к 80 часам обязательных работ. Вскоре после этого он был арестован по подозрению в подготовке теракта и в настоящее время содержится в Лефоротовском СИЗО.