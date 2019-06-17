Бывший президент Египта Мохаммед Мурси умер в зале суда

Бывший президент Египта и бывший лидер исламистской организации "Братья мусульмане" Мохаммед Мурси умер в зале суда, во время слушания его дела о причастности к шпионажу. Об этом информирует Би-би-си со ссылкой на египетское телевидение.

В апреле 2015 года Мурси был приговорён к 20 годам тюрьмы за то, что он отдал приказ об аресте и пытках протестующих в свою бытность президентом. Тогда же его обвиняли и в связях с палестинской радикальной группировкой ХАМАС и ливанскими радикалами из "Хезболлы".

Мохаммед Мурси в 2012 году победил на первых в истории Египта демократических конкурентных выборах, ставших возможными после событий "арабской весны" и свержения президента Хосни Мубарака. В июле 2013 года Мурси был отстранён от власти генералами вооружённых сил Египта. Главой государства тогда стал Абдул-Фаттах ас-Сиси, объявивший "Братьев-мусульман" террористической организацией.