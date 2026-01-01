250-летие США, выборы и тест на "хромую утку". Америка в 2026 году

Угроза нового шатдауна, Чемпионат мира по футболу, празднование 250-летия США, выборы в Конгресс – краткий перечень предстоящего Америке в 2026 году. Дональд Трамп, которому исполнится 80, приближается к середине президентского срока, а это обычно несет американским лидерам сложности. 2026-й станет для Трампа тестом, сохраняет ли он влияние на страну и собственную партию, или начинает превращаться в "хромую утку". И поскольку ничто, что делает Трамп, не бывает скучным и незаметным, 2026-й обещает фейерверки и драмы.

Америка-250. 4 июля

2026 год Соединенные Штаты проведут, празднуя 250 лет своего существования.

4 июля 1776 года Второй Континентальный Конгресс, съезд делегатов 13 колоний, провозгласил независимость от Британии, основав новое независимое государство, – и четверть тысячелетия спустя оно отмечает юбилей как самая могущественная держава в мире.

Празднования будут повсеместными и масштабными, особенно учитывая склонность Трампа, 45 и 47-го президента США, к пышной роскоши как демонстрации величия, – но это и народный праздник, который будут отмечать повсюду.

Большинство американцев гордятся своей страной, хотя, судя по опросам Gallup, четверть века назад так говорили почти 90% людей, и теперь лишь около 60.

Одно из символических зрелищ – "шар времени" на Таймс-сквер в Нью-Йорке, неизменный участник празднования Нового года, – в 2026-м спустится дважды, кроме новогодней ночи, еще в ночь на 4 июля.

Энтузиастам американской истории адресованы исторические реконструкции, подобные прошлогоднему "Сражению при Лексингтоне и Конкорде" под Бостоном (это были первые крупные вооруженные столкновения Американской войны за независимость, начавшейся в 1775 году).

И, конечно, пройдут празднования в Филадельфии, где делегаты Континентального Конгресса, известные теперь как Отцы-основатели США, подписали Декларацию независимости.

Чемпионат мира по футболу. Лето

Пик празднований 250-летия США совпадет с чемпионатом мира по футболу ФИФА, с 11 июня по 19 июля. Соединенные Штаты проводят чемпионат вместе с Канадой и Мексикой, но принимают большинство матчей, финал состоится в Нью-Джерси. Это грандиозное зрелище для миллиардов зрителей и доходы в миллиардах долларов – и оно может быть втянуто в политическую сферу, если вспомнить недавнее вручение Трампу новоучрежденной Премии мира FIFA.

14 июня. Бой

В рамках торжеств 250-летия основания США 14 июня на южной лужайке Белого дома состоится бой UFC (смешанные единоборства) Для этого там будет возведена восьмиугольная клетка UFC. Сообщалось о возможном участии известного бойца Конора МакГрегора, правда, другой боец Брэндон Ройвал раскритиковал мероприятие, сравнив с "Голодными играми".

На 14 июня приходится день рождения Трампа, которому в 2026 году исполнится 80.

Угроза нового шатдауна. Конец января

Начинается 2026 год с политической драмы. Новый шатдаун может произойти 30 января, когда истечет нынешний временный акт финансирования правительства (CR, "continuing resolution"), принятый в ноябре, после рекордного 43-дневного осеннего шатдауна.

По Конституции, Конгресс распоряжается расходами государства, выделяя правительству средства – в идеале, приняв бюджет, а в его отсутствие – CR примерно в рамках предыдущего бюджета. Если партии не могут прийти к согласию, правительство остается без финансирования и частично приостанавливает работу.

В центре разногласий – истекающие субсидии на медстрахование для граждан с невысоким доходами. Без них для миллионов людей взносы могут оказаться слишком велики, и они лишатся страховок. Осенний шатдаун начался, когда республиканцы не согласились на требование демократов продлить субсидии, и кончился только когда несколько демократов-центристов в Сенате сочли продолжение шатдауна более вредным, чем продолжение борьбы, проголосовав с республиканцами за финансирование правительства до 30 января в обмен на обещание обсудить субсидии отдельно. Эти переговоры ни к чему не привели, и теперь обе стороны готовятся к новому бою в январе, когда должен быть либо принят новый CR, либо полноценный бюджет 2026 года. И демократы, и республиканцы, включая Трампа, допускают новый шатдаун.

Опросы говорят, что шатдаун сильнее повредил республиканцам и президенту, и большинство выступает за продление субсидий в той или иной форме – и это может повлиять на выборы в Конгресс в ноябре.

Наступление ОБПЗ

В 2026 году избиратели начнут чувствовать последствия принятого летом главного законодательного детища администрации Трампа - "Одного большого прекрасного законопроекта" (ОБПЗ). Он действительно большой, что-то в нем осложнит жизнь одним группам избирателей, что-то – принесет выгоду другим.

Закон ужесточает условия получения помощи по социальным программам Medicaid и SNAP (их сокращение – одна из главных мер бюджетной экономии), и это может сократить социальную защиту миллионов наиболее нуждающихся людей.

Сворачивание администрацией Трампа поддержки проектов солнечной и ветровой энергетики может привести к росту цен на энергию.

Продление и расширение налоговых льгот несут новые возможности для рабочего и среднего класса.

Общий баланс – как избиратели отреагировали на ОБПЗ – будет виден ближе к концу года, и также может повлиять на выборы в Конгресс.

Битва при ФРС

В мае истекает срок полномочий Джерома Пауэлла, главы Федеральной Резервной системы, центрального банка США. Несмотря на узкую специфику его поста, Пауэлл оказался в центре публичной политики, став постоянным целью атак Трампа.

ФРС принимает решение об уровне базовых кредитных ставок: их повышение – тормозит инфляцию, понижение способствует деловой активности и росту занятости. Инфляция – после скачка во время пандемии – по-прежнему выше желаемого, и ФРС снижает ставки медленно и с большой осторожностью, что вызывает недовольство Трампа, который хочет стимулировать экономический рост.

Разговоры о том, что Трамп может уволить Пауэлла, нервировали рынки в 2025 году, поскольку ФРС должен вести независимую от президента политику. Теперь Трамп должен выбрать кандидата на смену Пауэллу в мае. Ожидается, что это будет сторонник решительного снижения ставок, но предстоит увидеть, до какой степени он будет следовать пожеланиям Трампа.

Решения о базовых ставках принимаются специальным комитетом из 12 человек,

Глава ФРС должен следовать миссии, так называемому "двойному мандату": "стабильность цен и максимальная устойчивая занятость", целеполагание: 2%-я годовая инфляция,

Сам Пауэлл был номинирован на пост главы ФРС в первый срок Трампа – и затем подтвержден администрацией Байдена.

Экономика и рынки. Загадки

Последние, ноябрьские данные говорят о некотором охлаждении инфляции в сравнении с сентябрем (2.7% против ~3%), хотя она все равно остается выше целевых 2%.

Инфляция, как и состояние экономики в целом – главное беспокойство избирателей, и главная опасность для республиканцев на выборах в сентябре.

Администрация осознает это, и исключила из режима глобальных тарифов импорт некоторых продовольственных товаров.

Тарифы, ключевая политика администрации Трампа, привели к росту цен, но одновременно пополняют бюджет, при этом прошлогодние ожидания, что они резко затормозят экономику, не сбылись. В третьем квартале ее рост в годовом исчислении подскочил до 4.3% (во втором было 3.8). Выросло личное потребление.

При этом рынок труда остается довольно слабым, и есть предположения, что это вызвано все более широким использованием искусственного интеллекта.

Инвестиции в сектор ИИ были основной причиной рекордного роста рынков в 2025 году, несмотря на шок от тарифов в начале года, и многие опасались, что помимо этого экономика не растет, но последние данные выглядят оптимистичнее.

Слабый рынок труда и инфляция с одной стороны, бум инвестиций в ИИ и рост личного потребления с другой: что именно возобладает к концу может определить исход выборов в Конгресс.

Подавляющее большинство избирателей отрицательно оценивают состояние экономики, Трамп заявляет, что оно отличное. Избиратели словам не верят, но до выборов еще 10 месяцев.

Момент истины. Выборы

Выборы в Конгресс состоятся 3 ноября, будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей и треть сенаторов. В Сенате у республиканцев 53 места из 100, и пока считается, что демократам будет трудно взять его под контроль. В Палате представителей ситуация гораздо ближе, в 2024-м республиканцы получили 220 мест, демократы 215 (для большинства нужно 218).

Администрация Трампа в проведении своей политики полагается на большинство республиканцев обеих палатах Конгресса и то часто сталкивается с трудностями, особенно из-за минимального преимущества в Палате представителей.

Если республиканцы потеряют большинство в ней, не говоря уже о большинстве в Сенате, последние два года президентства Трампа будут гораздо сложнее. А исторически правящая партия часто проигрывает выборы в Конгресс.

Недавняя серия побед кандидатов от демократов на локальных выборах внушила Демократической партии надежды на то, что она сможет, как минимум, вернуть под свой контроль Палату представителей.

Победы одерживали и представители левого, прогрессистского крыла партии, и центристы, но все они шли на выборы под лозунгом "доступности жизни" – то есть проблемы дороговизны, роста цен, экономики.

Праймериз и тест на "хромую утку"

Весной начнется сезон праймериз: партии будут проводить голосования среди сторонников, чтобы определить наилучших кандидатов для выборов в Конгресс.

В Демократической партии зреет нечто вроде восстания левого крыла, которое все активнее пытается сместить на праймериз центристов – и тут нужно учитывать большую мотивированность, а значит, и явку их "базы". Но на всеобщих выборах в спорных округах, где и решается судьба Конгресса, большие шансы обычно у центристов, так что это может помешать демократам вернуть контроль над Палатой представителей.

У республиканцев, и особенно в движении Трампа MAGA, ситуация еще более драматическая. В последнее время говорят о расколе в MAGA, самый знаменитый пример – конгрессвуман Марджори Тейлор Грин, которая из страстной сторонницы Трампа превратилась в его критика, в частности, разойдясь с руководством Республиканской партии по вопросу о субсидиях на медстрахование. В недавнем интервью она упомянула растущие случаи неповиновения республиканских политиков требованиям руководства партии и заявила, "сезон хромых уток начался".

Последний пример: Трамп наложил вето на принятый при двухпартийной поддержке закон о помощи проекту снабжения питьевой водой юго-востока Колорадо, и теперь его критикует другая верная сторонница, конгрессвуман Лорен Бэберт.

И вся история с медлительностью публикации "материалов Эпштейна" – то есть документов из дела финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних и покончившего с собой, который в прошлом водил знакомство со многими знаменитостями и политиками, включая Трампа и бывшего президента Билла Клинтона. Эта медлительность вызывает гнев MAGA, давно требовавших полной публикации документов дела, и ожидавшей этого в первые дни администрации Трампа.

Однако Трамп сохраняет приверженность "базы" MAGA, которая активно участвует в праймериз, а значит, кандидату-республиканцу, который не пользуется поддержкой президента, может по-прежнему быть крайне трудно выдвинутым на всеобщих выборах, а значит, Трамп по-прежнему может держать партию под своим полным контролем. Это будет тестом и для президента, и для его партии.