У МЧС появится собственный храм в Москве

К концу 2020 года в Москве построят храм в честь Смоленской иконы Божией Матери. Он станет главным храмом МЧС, сообщает Интерфакс.

"Это замечательно, что в год нашего тридцатилетия у нас появится собственный храм", — отметил замглавы МЧС России Александр Чуприян.

Храм построят в районе Фили-Давыдково. Он будет двухъярусным с одним куполом. Верхний уровень будет вмещать 500 человек, нижний — до 300. По словам депутата Госдумы, куратора программы строительства православных храмов в Москве Владимира Ресина, монолитную конструкцию храма уже почти возвели, идёт строительство приходского дома. "К 1 июля храм увенчается куполом с золоченым крестом", — рассказал депутат.

В сентябре 2018 года стало известно о планах Минобороны построить в Подмосковье главный храм российской армии. Его высота должна составить 95 метров вместе с крестом. Таким образом, он станет третьим среди самых высоких православных храмов мира, уступая только храму Христа Спасителя (высота 103 метра) и Исаакиевскому собору (101,5 метров). Строительство планируется закончить в 2020 году.