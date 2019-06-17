Президенты Франции и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский совершил в понедельник свой первый зарубежный государственнй визит в качестве главы государства. Он провел переговоры с президентом Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, по итогам которых было заявлено о подготовке новой встречи лидеров «Нормандской четверки» в Париже. Об этом сообщают французские СМИ.

Двусторонние переговоры Макрона и Зеленского продолжались почти в два раза дольше изначально отведенного часа. По итогам встречи президенты дали небольшую пресс-конференцию.

Главной темой переговоров стало обсуждение способов завершения войны на востоке Украины. "Европа не сможет чувствовать себя в полной безопасности до тех пор, пока Россия делает вид, что международного права просто не существует", заявил Зеленский. По его мнению, единственная возможностью завершить войну в Донбассе – дипломатическое давление и санкции.

Эммануэль Макрон заверил украинского коллегу в полной поддержке Франции. Приезидент Макрон выразил готовность продолжать посредническую миссию в диалоге с Россией.

Оба президента согласились в отсутствии альтернативы Нормандскому формату и Минским соглашениям. Президент Макрон заявил о подготовке саммита «нормандской четверки», который должен состояться в Париже. Он добавил, что саммиту должны предшествовать предварительно выраженная готовность к диалогу и новые инициативы.

В качестве конкретных жестов, предваряющих саммит, называлось освобождение 24 украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе, а также остальных украинских политзаключенных в российских тюрьмах.