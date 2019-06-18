США направляют на Ближний Восток ещё одну тысячу солдат

Соединенные Штаты отправляют на Ближний Восток одну тысячу военнослужащих. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан. Вместе с тем сроки развертывания дополнительных сил не названы.

В заявлении Пентагона отмечается, что это ответ на враждебные действия Ирана в регионе.

Накануне военно-морское ведомство США обнародовало снимки, которые, по мнению экспертов, свидетельствуют о том, что за недавним нападением на танкеры в Оманском заливе стоит Иран. Ранее вину за эти атаки возложил на Тегеран президент США Дональд Трамп. Иран отвергает причастность к нападениям.

Вчера же Тегеран предупредил, что к 27 июня будут превышены лимиты на обогащение урана, согласованные в договоре 2015 года.

Президент Ирана Хасан Роухани на прошлой неделе заявил, что Иран будет отходить от сделки до тех пор, пока не увидит "позитивных сигналов" от заключивших её государств.

Соединённые Штаты вышли из ядерной сделки в мае 2018 года, назвав её несправедливой. Соглашение предусматривало постепенное снятие международных санкций с Ирана в обмен на отказ от разработки ядерного оружия. После выхода из договора Вашингтон возобновил действие некоторых санкций в отношении Ирана.

Месяц назад Пентагон направил на Ближний Восток полторы тысячи солдат, объяснив этот шаг эскалацией напряженности в отношениях с Ираном.