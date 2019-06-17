Иран продолжает сокращение своих обязательств по ядерной сделке

Иранские запасы урана в ближайшие 10 дней превысят уровень, ранее согласованный с МАГАТЭ, заявил представитель иранского атомного агентства Бехруз Камальванди. Это означает, что обязательства, взятые Тегераном в рамках ядерной сделки с мировыми державами будут нарушены, сообщает агентство Associated Press.

Президент Хасан Роухани на прошлой неделе заявил, что Иран будет отходить от сделки до тех пор, пока не увидит "позитивных сигналов" от заключивших её государств. 8 мая Иран частично прекратил выполнение обязательств по ядерному соглашению. Великобритания, Франция и Германия призвали Иран не нарушать договор.

Соединённые Штаты вышли из ядерной сделки в мае 2018 года, назвав её несправедливой. Соглашение предусматривало постепенное снятие международных санкций с Ирана в обмен на отказ от разработки ядерного оружия. После выхода из договора Вашингтон возобновил действие некотоырх санкций в отношении Ирана.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) был принят в июле 2015 года Ираном, США, Великобританией, Францией, Россией, Китаем и ФРГ. Сделка запрещает Ирану обогащать уран более чем на 3,67%. Такой уран используется для атомных электростанций, но не подходит для создания ядерного оружия. Однако Тегеран намерен обогащать уран до "необходимых ему уровней", отметил представитель атомного агентства Камальванди.Также согласно ядерной сделке, Иран может хранить не более 300 кг низкообогащённого урана, а излишки должен экспортировать в другие страны.

Заявление представителя атомного агентства Ирана было сделано после атак на нефтяные танкеры в регионе на прошлой неделе. Вину за эти атаки президент США Дональд Трамп возложил на Иран. В Тегеране отрицают причастность к нападениям.