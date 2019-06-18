Работники хлебозавода в Подмосковье объявили голодовку

48 работников Сергиево-Посадского хлебокомбината объявили сухую голодовку. Они требуют выплатить долги по зарплате за четыре месяца. Об этом сообщает "Новая газета".

В начале мая из-за долгов по газу, свету и воде комбинат перестал работать. С подключением ресурсов вопрос решили, а вот зарплату так и не выплатили, рассказала одна из участниц голодовки.

Работники хлебокомбината уже дважды проводили собрания и требовали выплатить долг, угрожая голодовкой. 17 июня руководство завода в очередной раз пообещало, что инвестор перечислит месячную зарплату в течение нескольких дней. Работники в это не поверили и заявили, что не уйдут с предприятия, пока не получат деньги.

Сергиево-Посадский хлебокомбинат принадлежит сельскохозяйственному холдингу "Настюша", бывший владелец которого Игорь Пинкевич был арестован по обвинению в мошенничестве. В феврале 2018 года холдинг признали банкротом.

Как рассказал "Новой газете" заместитель директора предприятия Михаил Ляпушкин, администрация района и правительство Московской области нашли комбинату нового инвестора, который оплатил предприятию газ. В четверг или пятницу ожидается поступление месячной зарплаты для 165 сотрудников- около 4 миллионов рублей. Ляпушкин добавил, что не поддерживает решение своих сотрудников о голодовке, но останется с ними.