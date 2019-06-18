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По делу о драке в Чемодановке арестованы 15 человек

Губернатор области встречается с жителями Чемодановки

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Суд в Пензе арестовал 15 человек по делу о массовой драке в селе Чемодановка, которая произошла в результате этнического конфликта между местными жителями, сообщает агентство ТАСС.

Накануне в пресс-службе губернатора Пензенской области заявили, что всё цыганское население села – около 650 человек – покинуло Чемодановку. Власти при этом отрицают, что цыган вывезли принудительно, как сообщала "Новая газета" со ссылкой на главу сельсовета.

В понедельник в Минсельхозе области заявили, что оставленных цыганами домашних животных передали на временное содержание местному фермеру.

  • 13 июня в селе Чемодановка произошёл конфликт между местными жителями. В результате пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. Один из потерпевших умер. Позднее следственный комитет завёл уголовные дела по статьям об убийстве и хулиганстве.
  • 14 июня часть жителей села провела митинг с требованием выселить цыган из Чемодановки и перекрыли федеральную трассу. В село были введены подразделения ОМОНа и Росгвардии. В полицию были доставлены 174 человека. В МВД заявили, что подозреваемый в убийстве местного жителя задержан.
  • Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на встрече с жителями Чемодановки в воскресенье обвинил страны Запада в финансировании провокаторов и распространении ложной информации.

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