По делу о драке в Чемодановке арестованы 15 человек

Суд в Пензе арестовал 15 человек по делу о массовой драке в селе Чемодановка, которая произошла в результате этнического конфликта между местными жителями, сообщает агентство ТАСС.

Накануне в пресс-службе губернатора Пензенской области заявили, что всё цыганское население села – около 650 человек – покинуло Чемодановку. Власти при этом отрицают, что цыган вывезли принудительно, как сообщала "Новая газета" со ссылкой на главу сельсовета.

В понедельник в Минсельхозе области заявили, что оставленных цыганами домашних животных передали на временное содержание местному фермеру.