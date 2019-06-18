Трамп потребовал раскрыть источники информации о кибератаке против РФ

Президент США Дональд Трамп потребовал от газеты New York Times раскрыть источники, на информации которых была основана публикация с утверждениями о том, что Вашингтон подготовил инфраструктуру для проведения кибератак на энергетическую систему России.

Трамп в твиттере написал, что эта информация является ложной, и усомнился в том, что у New York Times вообще были какие-либо источники в его администрации. Если же они были, то, как утверждает президент, они ввели газету в заблуждение.

Трамп ранее неоднократно критиковал утечки из аппарата своей администрации, которые были особенно частыми в первые месяцы его президентства. Он обвинял СМИ и ряд неназванных чиновников администрации в сговоре.

Ранее в связи с публикацией о возможных кибератаках против России Трамп обвинил New York Times в "измене". В редакции отвергли эти обвинения, заявив, что проинформировали администрацию о статье до её выхода в свет.

В субботу, 15 июня, The New York Times сообщила со ссылкой на бывших и действующих сотрудников Белого дома, что американские спецслужбы, пользуясь расширенными полномочиями, которые предоставила им администрация Трампа и Конгресс, активизировали попытки атаковать компьютерные сети, отвечающие за энергообеспечение России.​

По утверждению газеты, это должно одновременно и сдерживать активность российских хакеров, и служить средством нанесения контрударов на их атаки. Россию в США обвиняют в атаках на энергетические сети и вмешательстве в выборы президента. Россия свою причастность к вмешательству во внутренние дела иностранных государств отвергает.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во вторник заявил, что она располагает данными о подготовке кибератак против России, и спецслужбы принимают меры по их предотвращению. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне заявил о "гипотетической возможности" кибератак на российскую инфраструктуру, подчеркнув, что попытки таких атак в прошлом пресекались.