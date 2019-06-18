Суд в Махачкале арестовал на два месяца редактора отдела религии дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева по делу о финансировании терроризма и участии в террористической организации. Об этом сообщает телеграм-канал газеты. Заседание проходило в закрытом режиме.
Гаджиев был задержан 14 июня. По утверждению следствия, он с 2013 года финансировал запрещённую в России группировку "Исламское государство". Он эти обвинения отрицает.
Освободить редактора "Черновника" потребовал международный Комитет по защите журналистов. В организации заявили, что преследование по террористическим статьям становится всё более распространённой практикой для медиа Северного Кавказа.
У здания Советского районного суда в Махачкале, где сегодня выбирали меру пресечения журналисту, собрались около ста человек и прошла серия одиночный пикетов в его поддержку, сообщает корреспондент "Кавказ.Реалии".
- Газета "Черновик" издаётся с 2003 года. Её основатель и первый главный редактор Хаджимурад Камалов в 2011 году был убит в результате покушения в Махачкале. Преступление не раскрыто.
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