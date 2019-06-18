Суд в Махачкале арестовал на два месяца редактора отдела религии дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева по делу о финансировании терроризма и участии в террористической организации. Об этом сообщает телеграм-канал газеты. Заседание проходило в закрытом режиме.

Гаджиев был задержан 14 июня. По утверждению следствия, он с 2013 года финансировал запрещённую в России группировку "Исламское государство". Он эти обвинения отрицает.

Освободить редактора "Черновника" потребовал международный Комитет по защите журналистов. В организации заявили, что преследование по террористическим статьям становится всё более распространённой практикой для медиа Северного Кавказа.

У здания Советского районного суда в Махачкале, где сегодня выбирали меру пресечения журналисту, собрались около ста человек и прошла серия одиночный пикетов в его поддержку, сообщает корреспондент "Кавказ.Реалии".