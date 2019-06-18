В Татарстане пострадавшему от пыток выплатят 100 тысяч рублей

Суд в Татарстане присудил 10 тысяч рублей компенсации сантехнику Ильдару Шарифуллину, которого пытали сотрудники полиции. Защита потерпевшего просила взыскать с Министерства внутренних дел полтора миллиона рублей и будет обжаловать сегодняшнее решение в апелляционной инстанции, сообщает "Зона права".

В прокуратуре сочли достаточной компенсацией сумму в 80 тысяч рублей, представитель ответчика отказался признавать требования Шарифуллина, рассказал адвокат Андрей Сучков.

В декабре 2018 года Лениногорский городской суд приговорил сотрудников полиции Альберта Самигуллина к пяти годам условно, а Виталия Мустафина – к четырём годам условно за пытки задержанного в отделении полиции. В марте этого года решение утвердил Верховный суд Татарстана.

Летом 2017 года директор магазина стройматериалов написал заявление в полицию о краже с фасада здания керамической облицовочной плитки. 13 августа по этому делу был задержан 25-летний Ильдар Шарифуллин, который с детства страдает заиканием. В опорном пункте сотрудники МВД били задержанного руками и пластиковой бутылкой с водой, чтобы он сознался в краже. Шарифуллина отпустили, когда он подписал явку с повинной. После инцидента на полицейских завели уголовное дело о превышении полномочий.