Глава Гонконга: закон об экстрадиции вряд ли будет принят

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам на пресс-конференции во вторник принесла извинения в связи с ситуацией вокруг законопроекта об экстрадиции. Планы властей принять его вызвали массовые протесты жителей города.

Она заявила, что пока документ не будут повторно вносить на рассмотрение, но не уточнила, будет ли законопроект окончательно снят с повестки. Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Я не буду продолжать работу по этому законопроекту, пока у людей остаются страх и тревожность", — сказала Лам.

Кэрри Лам признала недочеты своей администрации в разъяснительной работе относительно сути законопроекта и свою ответственность за кризис. Однако глава исполнительной власти не планирует уходить со своего поста до истечения срока полномочий, несмотря на требования протестующих о её отставке.

Массовые демонстрации в Гонконге продолжаются из-за намерения властей автономного региона разрешить лиц, подозреваемых в нарушении закона, в материковый Китай. Критики законопроекта считают, что он может быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей. Его сторонники утверждают, что единственная его цель — борьба с преступностью.

15 июня глава правительства Гонконга объявила, что работа над документом приостановлена на неопределенный срок - но не прекращена полностью. Это вызвало новую волну недовольства среди горожан, и они потребовали её отставки. В протестах в минувшие выходные, по некоторым данным, приняли участие около двух миллионов человек.